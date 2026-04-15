Piden investigar la compra de 19.000 hectáreas en Río Negro por parte de un expolista ligado a los Emiratos Árabes

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− En un reciente juicio por tierras realizado en esta ciudad, el empresario santafesino y expolista Hugo Alberto Barabucci dijo haber recibido una donación de 2 millones de dólares de parte de Emiratos Árabes Unidos para comprar unas 19.000 hectáreas en Río Negro. Ahora, legisladores provinciales pidieron que se investigue el origen de los fondos.

La polémica surgió durante el juicio a Soledad Cayunao, una mujer mapuche que fue imputada por supuesta usurpación tras un conflicto que comenzó hace unos tres años en el paraje Alto Río Chubut, al sur de Río Negro. El denunciante, Barabucci, declaró durante el juicio que había comprado el campo en cuestión con una “donación” no restituible de ese país árabe.

Martín Palumbo y Milton Díaz, abogados defensores de Cayunao –quien fue finalmente absuelta–, advirtieron que esa compra “fue violatoria de la ley 26.737 (de tierras rurales), cuya derogación fue declarada inconstitucional”. Señalaron que esa norma indica que los extranjeros no pueden. en forma directa “ni por interpósita persona”, adquirir tierras en zonas de seguridad de frontera, que por ley están definidas como las que se ubican a menos de 100 kilómetros de un límite internacional. El campo que fue foco de conflicto en Alto Río Chubut se encuentra a unos 50 kilómetros del límite con Chile.

Ahora, la legisladora provincial Magdalena Odarda presentó junto al bloque Vamos con Todos y el acompañamiento del bloque PJ Nuevo Encuentro un pedido de informes al Ministerio Público Fiscal de Río Negro para que investigue posibles delitos vinculados al ingreso de divisas extranjeras y la adquisición de tierras en una zona estratégica de la provincia.

“El pedido surge a partir de una declaración realizada en un juicio en Bariloche, donde se afirmó la compra de más de 14.000 hectáreas en Cerro Carreras (zona de frontera y nacientes del río Chubut) mediante una donación ‘sin cargo’ de 2 millones de dólares provenientes de Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de un hecho de extrema gravedad ”, aseguró Odarda.

También pidieron que se investigue el origen de los fondos, la posible existencia de contrabando de divisas, lavado de dinero y si hubo intervención de organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP). Según sostuvo Odarda, los fondos habrían sido transferidos desde una cuenta del banco First Gulf Bank, con sede en Abu Dhabi, y pasaron por una cuenta en el JP Morgan Chase en Nueva York, sin acatar los controles exigidos por la legislación argentina en materia aduanera, fiscal y penal.

“Pedimos además que se analice la posible utilización de ‘personas interpuestas’, práctica prohibida por la legislación vigente. Además, existen contradicciones sobre la titularidad de las tierras, lo que podría configurar falso testimonio y otras irregularidades que deben ser esclarecidas”, subrayó la legisladora.

Y continuó: “Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía . Voy a impulsar también la intervención del Fiscal de Estado para evaluar la nulidad de esta operación si se comprueban irregularidades. Río Negro no puede ser tierra liberada para maniobras opacas. Vamos a exigir que se investigue a fondo y que se haga cumplir la ley”.

Asimismo, la legisladora advirtió una contradicción respecto de la titularidad del predio: en los registros oficiales no figuraría Barabucci (que dijo haberlo adquirido en 2017 al empresario Marcelo Mindlin) sino el Fideicomiso Amaike , una estructura inversora de capitales de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que concentra alrededor de 40.000 hectáreas en la provincia de Río Negro, especialmente en la zona de El Foyel y El Manso.

Nacido en El Trébol, Santa Fe, Barabucci es directivo de Abu Dhabi Polo Team, un club de polo que es propiedad del gobierno de Emiratos Árabes. Vive la mitad del año en ese país. El argentino también está vinculado al empresario qatarí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri , presidente no ejecutivo de Emirates Stallions Group PJSC (ESG).

Fuente: La Nación