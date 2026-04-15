Francos tildó la situación de Adorni como “muy particular” y opinó sobre las acusaciones: “Se agrandó mucho”

A cinco meses de su salida del Gobierno, Guillermo Francos volvió a pronunciarse sobre la situación política de la administración de Javier Milei y, en particular, sobre el escenario que atraviesa Manuel Adorni , su sucesor en la Jefatura de Gabinete, quien enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito .

En ese marco, definió el caso como una situación “muy particular” , sostuvo que hubo un “acribillamiento mediático” y consideró que algunas de las acusaciones “se agrandaron mucho” .

Durante una entrevista con LN+ , el exfuncionario señaló que Adorni continúa siendo respaldado por el Presidente y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y remarcó que ambos esperan una definición judicial. “Ellos están buscando una definición de este tema y esperando los resultados de la investigación” , resumió.

Francos reconoció, no obstante, que la controversia en torno al actual jefe de Gabinete tuvo impacto sobre la gestión. A su entender, las denuncias provocaron un desgaste para la Casa Rosada en un momento en el que, según dijo, el oficialismo debería estar capitalizando resultados favorables.

“Sí creo que la situación le ha ocasionado al Gobierno un desgaste, en un momento en el que parecería que debería ser todo lo contrario . Ha tenido resultados positivos y cambió la Argentina”, planteó.

En esa línea, también cuestionó la manera en que Adorni respondió a las acusaciones. Según evaluó, la conferencia de prensa que brindó para defenderse no fue una buena decisión política . Para Francos, el exvocero adoptó una actitud que “no le gustó a la gente” , lo que terminó por volver el episodio aún “más negativo” .

Al analizar los distintos cuestionamientos contra Adorni, Francos relativizó la polémica por el viaje a Nueva York en el avión presidencial junto a su esposa. Consideró que no se trata de un tema central y argumentó que es el propio Presidente quien decide quiénes lo acompañan en ese tipo de traslados oficiales.

“No es un tema importante” , afirmó, antes de insistir en que la controversia: “Se agrandó mucho” .

Distinta fue su valoración sobre el viaje a Punta del Este , uno de los puntos bajo investigación judicial. En ese caso, señaló que se trató de “una imprudencia” y evitó hacer una defensa cerrada. “Los temas sobre la contratación del avión y la persona que lo hizo lo debe investigar la Justicia”, sostuvo.

Al mismo tiempo, aclaró que no cuenta con todos los elementos para emitir una opinión concluyente sobre el expediente. “Me resulta difícil opinar sobre estos temas porque no tengo la información completa. Si el Presidente lo está sosteniendo, es por algo” , concluyó.

Fuente: La Nación