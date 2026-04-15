Declaran las jubiladas que le vendieron el departamento a Adorni y le financiaron más del 80% del pago

Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo , quienes le vendieron a Manuel Adorni el departamento en el que vive, en el barrio porteño de Caballito, y aceptaron postergar el cobro de 200.000 dólares como parte de la operación, declaran este miércoles como testigos en la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito .

Viegas llegó a los tribunales de Comodoro Py pasadas las 7 de la mañana. El trámite de su declaración se extendió hasta casi las 11, cuando salió escoltada por efectivos de la policía federal y a la fiscalía de Gerardo Pollicita ingresó Sbabo.

Tal como informó LA NACION , en el Registro de la Propiedad Inmueble consta que cada una de las mujeres se convirtió en acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la operación.

La compraventa, firmada en noviembre del año pasado, se registró por un valor total de 230.000 dólares, de los cuales Adorni pagó solo 30.000.

Las mujeres le habían comprado el departamento, unos meses antes, al exfutbolista Hugo Morales , quien confirmó la operación cuando declaró en la causa, ratificó el precio declarado (200.000 dólares) y dijo que las jubiladas estuvieron siempre acompañadas por dos hombres.

Una de las jubiladas, Viegas, le dijo a LA NACION , que le tocó el portero eléctrico de su casa, que no conocía a Adorni.

La del departamento de Caballito es solo una de las operaciones que investiga el fiscal Pollicita en busca de determinar si el funcionario lleva una vida acorde a sus ingresos. Con ese objetivo, pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, una medida que fue habilitada por el juez Ariel Lijo.

En la causa también declararon ante el fiscal dos mujeres policías que figuran como acreedoras del jefe de Gabinete, Graciela Isabel Molina de Cancio (ya retirada de la fuerza) y Victoria María José Cancio . Confirmaron en sede judicial que el préstamo fue de 100.000 dólares en efectivo, con una hipoteca que el jefe de Gabinete y su esposa realizaron sobre su departamento de Parque Chacabuco, en el que vivían antes de mudarse a Caballito.

El préstamo se concretó el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que la mujer de Adorni compró una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

Las operaciones y sus metodologías también fueron confirmadas por la escribana de Manuel Adorni, Adriana Nechevenko, que intervino en cada una de ellas.

La mujer ratificó que el préstamo que las mujeres que hoy declaran le hicieron a Adorni fue sin interés y a pagar en noviembre de este año. Indicaron que el funcionario aún les debe 70.000 dólares.

Fuente: La Nación