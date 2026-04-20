Usar monedas para ajustar tornillos: cómo aplicarlo y cuándo hacerlo

Muchas veces, cuando hay que ajustar un tornillo , es difícil tener un destornillador a mano. Sin embargo, existe una solución práctica que pocos conocen y que todos tienen en casa.

Se trata de usar una moneda para ajustar tornillos . Ese truco casero, aunque parece improvisado, puede funcionar mejor de lo que se cree. De todas maneras, es importante saber que debe aplicarse en situaciones concretas.

Las monedas tienen bordes firmes y planos que, en algunos casos, encajan con la ranura de ciertos tornillos, especialmente los de tipo plano. Al girarlas con presión, permiten hacer un ajuste básico sin necesidad de herramientas específicas .

Este recurso improvisado se apoya en algo simple: la superficie metálica de la moneda actúa como una especie de destornillador plano , generando el agarre suficiente para girar el tornillo.

El uso de monedas para ajustar tornillos puede ser útil en situaciones puntuales como:

Este método puede servir para ajustar la tapa de un electrodoméstico, un juguete o incluso una bisagra floja de forma momentánea.

No siempre es buena idea reemplazar herramientas por monedas. Hay casos en los que este truco puede fallar o incluso empeorar la situación:

Si decidís usar este método, hay algunas recomendaciones clave:

Fuente: TN