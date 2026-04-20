Condenaron a Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo: no irá preso

Felipe Pettinato (32) fue condenado este lunes a tres años de prisión en suspenso por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo (43) , que falleció en un incendio en su departamento del piso 22 de Aguilar al 2300, en Palermo , el 16 de mayo de 2022. Es decir, no irá preso.

La pena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 14 de Capital Federal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, quienes consideraron que el acusado es "autor material y penalmente responsable de incendio culposo seguido de muerte", en concurso real con la pena de "abuso sexual simple" que recibió en abril de 2024.

El hijo de Roberto Pettinato -ex saxofonista de Sumo- había llegado a juicio acusado por " estrago doloso seguido de muerte ", con una pena en expectativa de 8 a 20 años.

Sin embargo, durante el debate, el fiscal Fernando Klappenbach decidió acusarlo por un delito menor: pidió 4 años y 7 meses de pena (sumando la condena a 9 meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple a la que fue sentenciado en 2024) por " estrago culposo seguido de muerte ".

El juicio empezó el 23 de febrero y se extendió durante seis audiencias (tres de alegatos), hasta la séptima en la que se conoció la sentencia.

Pettinato no habló en ninguna oportunidad. No lo hizo en el expediente ni durante ninguna instancia del juicio, ni siquiera cuando tuvo la oportunidad de decir las últimas palabras este lunes: "No, muchas gracias, no voy a decir nada antes del veredicto , muchas gracias", dijo con certeza.

La audiencia fue citada a las 9 de la mañana y el imputado fue uno de los últimos en conectarse. Se sacó el buzo poco después de empezar y decidió -una vez más- no hacer uso de su derecho a expresarse. Luego el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta las 13.

Estuvieron conectados su padre, Roberto Pettinato , y su hermana, Tamara. También la madre del neurólogo fallecido, Delia Beatriz Muzio (81). Todos, a excepción del imputado, los jueces, el fiscal Klappenbach, y los abogados Norberto Frontini -por la defensa- y Alejandro Drago -por la querella- debían tener las cámaras y los micrófonos apagados.

El 16 de mayo de 2022, pasadas las 23, Pettinato inició un incendio "a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

La víctima tenía más del 90 por ciento del cuerpo quemado y había consumido benzodiacepinas y loferiendato, de acuerdo al examen toxicológico realizado durante la instrucción.

En su alegato, el abogado defensor del imputado, Norberto Frontini, pidió la absolución al sostener que no había certezas en la acusación.

"Estaban drogados, se habían reunido para drogarse durante todo el día. Y esto no es una afirmación arbitraria, es una afirmación acaso triste, pero que está probada, que estaban drogados surge del toxicológico, también de la historia clínica", describió y aseguró que Pettinato y Rodrigo eran "compañeros de consumo" .

El abogado representante de la querella, Alejandro Drago, sostuvo que el acusado inició el incendio con un aerosol provocando una llama libre, es decir que fue intencional, algo que para Frontini tampoco fue probado con certeza. Por ello, había pedido una pena de 15 años.

Por su parte, la fiscalía no pidió la detención de Pettinato, en caso de que fuera condenado, aunque si sostuvo la prohibición de salir del país y la comparecencia ante el tribunal.

El hijo del ex saxofonista de Sumo Roberto Pettinato tiene, además, una condena confirmada a 9 meses de prisión en suspenso por "abuso sexual simple" , más una serie de medidas restrictivas como someterse a un tratamiento y fijar residencia, que deberá cumplir hasta febrero de 2027.

La víctima -familiar de la ex pareja de Felipe- tenía 14 años al momento del hecho. Ahora tiene 22 y declaró durante el juicio, que duró un solo día y realizó el 23 de abril de 2024.

El neurólogo Melchor Rodrigo era hermano del periodista Alejandro Rodrigo, quien tuvo una vasta trayectoria como

Su otro hermano, Hernán, aseguró en una entrevista con Clarín : "¿Por qué hizo algo así? ¿Por qué una muerte tan siniestra? ¿Qué se le pasó por la cabeza? ¿Cómo va a hacer algo así?", en referencia a Pettinato.

Melchor era muy conocido en la comunidad médica y atendía en varios consultorios de San Isidro y en un hospital porteño.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín