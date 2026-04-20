Absolvieron al ex marido de Carolina Píparo por atropellar a dos jóvenes que confundió con motochorros

Juan Ignacio Buzali (52) , ex esposo de una de las directoras del Banco Nación, Carolina Píparo (49) , fue absuelto por un Tribunal penal de La Plata en un juicio en el que se lo acusaba por tentativa de homicidio y lesiones graves contra dos jóvenes motociclistas, a quienes atropelló en la madrugada del 1ro. de enero de 2021.

Según confirmaron a Clarin fuentes judiciales, los jueces que llevaron adelante el juicio oral en los primeros días de marzo de este año, consideraron que el incidente vial en el que el matrimonio embistió a quienes viajaban en el ciclomotor no fue intencional. Fue resultado de un episodio accidental.

Además, los magistrados evaluaron que el delito por el que se lo debió imputar fue el de lesiones y que, por ese motivo, ya prescribió . El hombre fue juzgado por ese hecho que se registró un rato después de que la entonces pareja fuera asaltada por seis personas que se movían en tres motos , en la puerta de una vivienda en 47 entre 15 y 16. Venían de celebrar el Año Nuevo y dejaron allí al padre de la funcionaria libertaria y ex diputada provincial de Juntos por el Cambio.

Después, cuando se dirigían a una seccional a hacer los trámites de la denuncia, se cruzaron con una moto y, tras pensar que se trataba de los asaltantes , en una maniobra brusca el hombre la chocó y los jóvenes terminaron heridos.

En su alegato y requerimiento de juicio, el fiscal del caso consideró que esa acción (atropellar al conductor de la moto) debió ser considerada como un intento de homicidio y por eso pidió 6 años de prisión para el ex esposo de la actual funcionaria nacional y que hasta hace tres meses también fue diputada nacional. Los abogados de las víctimas fueron más contundentes: reclamaron a los jueces que Buzali sea condenado a 8 años de prisión.

Antes de que el tribunal se retire del estrado para la etapa de deliberación, el imputado hizo uso de su derecho a hablar : "Pido perdón. Si cometí algún error fue sin intención" , expresó en la audiencia que se realizó este martes en el fuero penal de La Plata.

Fuente: Clarín