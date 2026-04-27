Una nueva encuesta midió al Gabinete de Milei: reprobaron todos y el mejor fue un ex PRO

Varios siguen siendo ilustres desconocidos. Y a los que sí conocen, no les va muy bien. Este podría ser el balance, trazo grueso, de una nueva encuesta nacional que evaluó a 11 integrantes del Gabinete de Javier Milei . Todos reprobaron y el mejor (o el menos peor) fue un ex PRO .

El estudio que trae estar particularidades es de la Universidad de San Andrés (Udesa) , que publica bimestralmente un completo informe de coyuntura política y económica. El relevamiento de abril incluyó 1.007 casos a nivel nacional, con +/- 3,15% de margen de error.

En sintonía con el grueso de los sondeos de los últimos meses , todo el estudio muestra una caída generalizada en los números del Gobierno . Una de las pocas excepciones, adelantada por Clarín este fin de semana, fue la encuesta de Isasi-Burdman que pone a Milei y a La Libertad Avanza con amplia ventaja para la próxima elección presidencial.

En un resumen de resultados, el informe de Udesa destaca 10 conclusiones principales . Dicen así:

1. " Deterioro de la Satisfacción General : el nivel de satisfacción con la marcha general de las cosas cayó al 28%, lo que representa una baja de 5 puntos porcentuales respecto al 33% registrado en marzo. La insatisfacción ya alcanza al 68% de los encuestados".

2. " Aprobación Presidencial en Descenso : la aprobación del gobierno de Javier Milei continúa bajando, situándose en un 36% (frente al 39% de marzo). Por el contrario, la desaprobación subió al 61%, consolidando una tendencia negativa".

3. " Comparativa Histórica de Gestión : a pesar de la caída, Milei se mantiene en una posición intermedia: su aprobación está por debajo de la que tenía Mauricio Macri en este mismo periodo de mandato, pero sigue siendo superior a la que registraba Alberto Fernández".

4. " Crisis de Confianza en los Poderes : la satisfacción con el desempeño del Poder Ejecutivo cayó del 28% al 26%. El Congreso sigue siendo el área más cuestionada, con solo un 16% de satisfacción para el Senado y un 15% para la Cámara de Diputados, ambos en caída respecto al mes anterior".

5. " Cambio en las Preocupaciones (El Empleo Primero) : la falta de trabajo se consolidó como el principal problema del país con un 40% (subió 4 puntos desde marzo). Le siguen de cerca los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%)".

6. " El 'Regreso' de la Preocupación por la Inflación : tras haber perdido centralidad, el informe destaca que la preocupación por la inflación vuelve a aparecer en el radar de las principales inquietudes de los ciudadanos (20%)".

7. " Pesimismo Retrospectivo y Prospectivo : el sentimiento de que el país está peor que hace un año se acentuó: un 56% tiene una visión retrospectiva negativa. Hacia adelante, el 43% cree que la situación empeorará en el próximo año, con un aumento del pesimismo en todos los segmentos".

8. " Desgaste de los Voceros : se observa un desgaste notable en las figuras de comunicación del gobierno. Manuel Adorni sufrió la mayor caída en imagen positiva (baja de 9 puntos) y tiene el diferencial más bajo del gabinete (-51%), seguido por Karina Milei (-50%)".

9. " Dirigentes con Diferencial Negativo Generalizado : absolutamente todos los dirigentes políticos medidos mantienen un diferencial de imagen negativo (más imagen negativa que positiva). Las figuras con mayores caídas en su imagen positiva este mes fueron Javier Milei (- 4 puntos) y Patricia Bullrich (- 2 puntos)".

10." Liderazgo en la Oposición : ante la desaprobación del gobierno, las figuras opositoras mejor posicionadas son Axel Kicillof, con un 31% de imagen positiva total, y Myriam Bregman (29%), Ambos lideran, junto a CFK, ampliamente entre los entrevistados que desaprueban la gestión oficial".

En cuanto a las imágenes de los integrantes del Gabinete nacional , Udesa elige a 11 de los principales funcionarios . Y, como se adelanta en las conclusiones, el balance es negativo para todos . Nadie consigue más apoyos que rechazos y varios mantienen un alto nivel de desconocimiento a nivel nacional, como le ocurrió también en buena parte de su mandato al Gabinete del Alberto Fernández.

En ese contexto crítico, Clarín dividió en dos la tabla, con "los de arriba" y "los de abajo". Ordenados por la imagen positiva, el líder es un ex PRO : se trata de Diego Santilli , ministro de Interior y aspirante a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

A Santilli le alcanza un 27% de imagen positiva para quedar puntero, con una libertaria y otro ex PRO debajo: se trata de Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), ambos con 25 puntos de apoyo.

Debajo completan otro ex macrista, Federico Sturzenegger (Desregulación), con 21% de positiva; y dos libertario puros como Karina Milei y Manuel Adorni (+ 18% y + 17% respectivamente). En estos dos últimos casos, se contrapone un dato duro: son los funcionarios aquí evaluados con más rechazo: 68% de negativa.

En cuanto a "los de abajo", más allá de que no escapan al saldo negativo, lo más saliente es que no los conocen demasiado . Entre las respuestas "no lo sé" y "no lo conozco", suman entre 59% y 63% cada uno. En parte, se entiende: ninguno está desde el arranque de la gestión como ministro. Luego, con datos a favor y en contra quedan así:

7° Alejandra Monteoliva (Seguridad): 13% positiva / 59% ns-nc / 28% negativa.

8° Pablo Quirno (Relaciones Exteriores): + 12% / 61% ns-nc / - 27%.

9° Carlos Presti (Defensa): + 11% / 61% ns-nc / - 28%.

10° Juan Bautista Mahiques (Justicia): + 9% / 61% ns-nc / - 30%.

11° Mario Lugones (Salud): + 8% / 63% ns-nc / - 29%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín