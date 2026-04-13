Una nueva encuesta le da mal al Gobierno, salvo en lo electoral: cómo están Milei vs. Kicillof

Mal, pero no tan mal. Esa podría ser la conclusión en la Casa Rosada cuando vean los números de una nueva encuesta nacional , que tiene todos los números del oficialismo para abajo , pero aún así sostiene a La Libertad Avanza y a Javier Milei como las alternativas más competitivas para las elecciones del 2027 .

El trabajo que adelanta Clarín este lunes es de Proyección , una consultora que suele trabajar más cerca de la oposición. Entre el 2 y el 9 de este mes, la firma que dirige el analista Manuel Zunino hizo un relevamiento a nivel país de 1.818 casos, con +/- 2,3% de margen de error.

Cuando se recorre el informe , de 56 páginas , con datos de coyuntura política y económica, se ve la caída del Gobierno en todos los aspectos. Pero este presente complejo, que arrancó claramente en marzo y aún no encuentra su piso, al menos en este trabajo no le pega tanto en lo electoral .

Las causas de la baja son conocidas. Una economía que no termina de arrancar y la sucesión de escándalos vinculados con corrupción , que afectan a funcionarios clave como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Para alguna consultoras, esto implicó un cambio sensible en el escenario para 2027, donde ubican al PJ-K y a Axel Kicillof apenas arriba . Para Proyección , el oficialismo sigue adelante.

De entrada, el trabajo de Proyección se mete bien en la cuestión económica , preguntando por la situación personal de los encuestados. Y allí aparecen los primeros números rojos . Ejemplos:

Situación económica, crisis y herencia

En base a un sondeo nacional de 1.818 casos

1) El 51,1% dice que su situación empeoró en los últimos meses.

2) Los pesimistas respecto al futuro superan a los optimistas : 32,2% vs. 22,7% . El 45,1% cree que la situación seguirá igual.

3) E l 57,9% considera que la Argentina está atravesando una crisis económica .

4) Pero quizás el dato más fuerte y complejo para el Gobierno es que 48,8% responsabiliza a la actual gestión por la situación económica, contra 38,5% que apunta a la administración de los Fernández.

Luego, se evalúa más específicamente la gestión, y allí el Gobierno, si bien se muestra en baja, consigue un piso de apoyo aceptable , en torno a los 40 puntos. Son 10 más de lo que se considera su núcleo duro: el 30% que sacó en la PASO y la primera vuelta de la presidencial 20

Aprobación de gestión, capacidad y rumbo del país

En base a un sondeo nacional de 1.818 casos

1) El 40,5% de los encuestados evalúa el trabajo del Gobierno entre "bueno" y "muy bueno" .

2) El 44,9% considera que el Gobierno tiene entre "mucha" y "algo de capacidad" para resolver los problemas .

3) El 38,1% asegura que el rumbo del país es entre "correcto" y "muy correcto" .

Pero el alivio más grande para la Casa Rosada, quizá, venga del lado electoral . Se confirmaría aquí una de las hipótesis que maneja la política: la caída en los números del oficialismo aún no sería suficiente para que un opositor (fuerza o candidato) surja como favorito para el 2027. Como explicó Clarín , algunos sondeos sí ya están poniendo arriba al PJ y Kicillof . Este no.

Intención de voto por espacio, candidato y balotaje

En base a un sondeo nacional de 1.818 casos

En los tres cuadros de intención de voto que publica Proyección, prevalece el Gobierno:

1) En intención de voto por espacio , supera 34% a 32,8% a Fuerza Patria.

2) En intención de voto por candidato , Milei amplía la ventaja sobre Kicillof: 39,2% a 32,6% .

3) En un eventual balotaje, el Presidente también figura arriba del gobernador: 44,9% a 40,7% (el resto, blanco/impugnado o no lo sé).

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín