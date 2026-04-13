Las dos prestamistas de Adorni declararon haberle dado 100.000 dólares en efectivo al jefe de Gabinete para comprar su primer departamento

El fiscal federal Gerardo Pollicita , a cargo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni , recibió este lunes a dos prestamistas del funcionario, que contribuyeron a la adquisición del departamento de Parque Chacabuco en el que vivió hasta el año pasado. En la declaración testimonial indicaron que el préstamos fue “en efectivo” y que no conocían al funcionario libertario. Aún aguardan el pago de 70.000 dólares con intereses. Asimismo, señalaron que era la primera operatoria que realizaban de estas características con la escribana Adriana Nechevenko.

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio ingresaron cerca de las 8.20 a Comodoro Py para declarar en la fiscalía. y se retiraron antes de las 12 del mediodía

Entre los documentos que se incorporaron al expediente, hay dos hipotecas privadas. La primera que se comenzó a investigar fue la de calle Miró al 500, en Caballito, por 200.000 dólares. Pero luego se conoció este otro préstamo privado, por 100.000 con un interés anual del 11%.

Madre e hija explicaron ante Pollicita cómo fue la operatoria. La primera información brindada es que le entregaron en efectivo 100.000 dólares a Adorni.

“Se retrasaba la entrega del dinero porque ellos (por Adorni y su esposa, Betina Angeletti), tenían algo trabado en la compra de Indio Cuá, pero finalmente entregamos 100.000 dólares”, señalaron ante la fiscalía, según pudo reconstruir Clarín.

Al momento de justificar el manejo de los fondos y el origen de los mismos, Graciela y Victoria Cancio señalaron que fue resultado de un trámite sucesorio y juicios laborales ganados por el marido y padre de las prestamistas.

Hay que recordar que la escribana de Adorni explicó que en la operación del barrio de Caballito que involucró una hipoteca privada de 200.000 dólares, pero no hubo dinero en efectivo. Es una de las diferencias entre la adquisición del inmueble de Parque Chacabuco, donde sí hubo un préstamo de plata.

¿Era la primera vez que realizaban una operación con la escribana Nechevenko? fue la consulta formulada por el fiscal: las mujeres declararon que sí, que si bien era una práctica habitual la hipoteca privada, era la primera vez que ellas realizaban dicho préstamo con Nechevenko.

La fiscalía se tomó parte de la declaración testimonial para realiza r una copia de los chats entre las prestamistas y Nechevenko vinculados a la operatoria que proporcionó 100.000 dólares al jefe de Gabinete.

Al avanzar en su declaración, las mujeres remarcaron que no conocían al Jefe de Gabinete , y sólo la madre lo vio el día que se confirmó la operación en la cual entregaron los dólares en efectivo. Ella aportó el 85% de la plata, y el porcentaje restante la hija.

Ese mismo día, Bettina Angeletti depositó el dinero en el Banco Galicia y el matrimonio de su acervo patrimonial aportó 20.000 dólares más . La compra de Indio Cuá se concretó por U$S 120.000.

Las dos mujeres que garantizaron 100.000 dólares a Adorni aún deben recibir la cancelación de la hipoteca privada. En noviembre del año pasado, el Jefe de Gabinete -según consta en la causa- devolvió U$S 30.000 del préstamo privado. Resta que el matrimonio pague 70.000 dólares más los intereses correspondientes. Deben hacerlo antes de noviembre próximo.

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que no se detectó, hasta el momento, “nada extraño en esta operación, que es habitual” , el foco está colocado en el patrimonio del Jefe de Gabinete.

La primera operación de Adorni que cobró relevancia mediática fue el préstamo realizado para la compra del departamento de 135 metros cuadrados del barrio de Caballito. La documentación sostiene que mediante escritura pública N° 118 del 24 de noviembre de 2025, intervino en la escrituración por U$S 230.000 la escribana Nechevenko. Sobre el precio se registró un gravamen vinculado a la operación.

¿Cómo fue la operatoria? En el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

Las dos señoras proporcionaron el 87% del valor de la propiedad, pero cuando se les consultó sobre si conocían al jefe de gabinete, ambas coincidieron en la respuesta: “No lo conozco, no sé nada de eso”.

La fiscalía pidió diversas medidas de prueba para esclarecer más datos sobre la compra de los inmuebles. Al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le pidió el historial completo de dominio de los inmuebles bajo análisis en esta causa, “con titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y demás antecedentes registrales”.

Bajo esa misma premisa al RPI de la provincia de Buenos Aires se solicitó el historial “completo de dominio de los inmuebles” en suelo bonaerense vinculados, “con toda su trazabilidad registral”.

Para poder profundizar en la titularidad, forma de adquisición y el dinero implicado, el fiscal Pollicita pidió más información a los respectivos consorcios: “Todo aquello vinculado con Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti, en particular expensas, pagos, cuentas intervinientes y eventuales obras o mejoras”.

En apoyo a esta documentación, se requirió a la AGIP (ente recaudador bonaerense), “boletas de ABL y gravámenes inmobiliarios de los inmuebles vinculados con Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti”.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín