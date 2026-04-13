Se viene la Maratón de Mar del Plata este fin de semana

ZONALES





Este domingo 19 de abril, la costa marplatense será el epicentro del running nacional. Una nueva edición de la Maratón de Mar del Plata, bajo el sello de New Balance, congregará a miles de atletas de todo el país que buscarán desafiar los 42k, 21k y 10k en el circuito más lindo (y exigente) de la Argentina.





La competencia, que ya se convirtió en un clásico del calendario de la NB Race Series, destaca por su circuito íntegramente costero. Los corredores largarán desde la zona de la Plazoleta Almirante Brown, pasando por puntos icónicos como Playa Varese, el Torreón del Monje, Playa Grande y la zona norte de la ciudad.





42K (La Prueba Reina): Una distancia que requiere una preparación física y mental extrema, especialmente por las ondulaciones del terreno marplatense.





21K y 10K: Las distancias más concurridas, ideales para quienes buscan bajar sus marcas personales en un entorno inigualable.





Operativo de Tránsito y Cortes de Calle





Para quienes no participan de la carrera, es fundamental saber que el domingo habrá cortes totales de tránsito en todo el frente costero desde las 05:00 AM hasta pasado el mediodía. Se recomienda evitar la circulación por la zona del Boulevard Marítimo y utilizar vías alternativas como la Av. Independencia para los traslados norte-sur.





Impacto en la Ciudad





Más allá de lo deportivo, el evento genera un impulso económico vital para Mar del Plata en abril. Con una ocupación hotelera que supera la media de la temporada baja, la gastronomía y el comercio local se preparan para recibir a los acompañantes y a los propios “finishers” que celebrarán con medalla en mano en los cafés y cervecerías de la ciudad.