“Soy un chivo expiatorio”: la ex fiscal Fein volvió a declarar en la causa por las irregularidades en la escena de la muerte de Nisman

La ex fiscal de instrucción Viviana Fein declaró este lunes nuevamente en la causa por no preservar la escena de la muerte de Alberto Nisman en su departamento de Puerto Madero y dijo que es "un chico expiatorio" y que el el fiscal federal Eduardo Taiano pidió que sea procesada por encubrimiento agravado luego que solicitaron su juicio político por la causa de la criptomoneda $Libra.

"Luego de 10 años se me achaca a mi sola semejante delito. Me pregunto si eso es porque soy jubilada, retirada y no tengo cargo público ni político", dijo Fein ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Taiano. “El acusador me toma como chivo expiatorio” , dijo sobre la Fiscalía.

Fein volvió a los tribunales de Comodoro Py luego que pidió una nueva declaración . Fue luego que Taiano pidiera que sea procesada por el delito de encubrimiento agravado.

La audiencia duró cera de media hora y con su abogado, Lucio Simonetti , Fein expuso ante el juez Ercolini y el fiscal Taiano: reiteró que no cometió ninguna irregularidad en la escena de la muerte de Nisman, que es la única acusada a la que le pidieron el procesamiento y criticó duramente a Taiano.

"Me llama la atención que el fiscal, luego de haberle sido solicitado juicio político por la causa cripto Libra, con total ligereza y con posterioridad se haya despachado con semejante pretensión en mi contra", dijo Fein y calificó de “absurdo total y hasta delirante” su pedido de procesamiento.

La referencia es que Taiano está a cargo de la investigación contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por la presunta estafa de la criptomoneda $Libra. Por su actuación en la causa y con acusaciones de demoras, diputados nacionales de distintos partidos políticos pidieron el jury al fiscal por mal desempeño.

"Me pregunto qué interés hay o se persigue para achacarme una conducta tan grave cuando participaron en el procedimiento muchísimas personas, lo que hubieses requerido un acuerdo previo que nunca existió", dijo Fein en otro tramo de su declaración y sobre eso señaló que al resto de los acusados de la causa la Fiscalía no pidió sus procesamientos.

Fein también calificó de "fiscal militante" a Hernán Kleiman , fiscal auxiliar de Taiano, porque dijo va los actos del aniversario de la muerte de Nisman y en el decimoprimero compartió escenario con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado , ex esposa del fiscal.

La ex fiscal reclamó su sobreseimiento o que se le dicte la falta de mérito para que el caso se sigue investigando. Ni el juzgado ni la fiscalía le hicieron preguntas.

En la causa -que se tramita en paralelo a la muerte del fiscal que para la justicia se trató de un homicidio- se investiga si se cometieron irregularidades en la escena del hecho que perjudicaron el avanza de la causa. Junto con Fein están acusados Manuel de Campos, el primer juez del caso, el entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni , el ex funcionario del ministerio de Seguridad Darío Ruiz y ex jefes de la Policía Federal y de la Prefectura Naval.

Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento cuatro días después que presentó una denuncia contra la entonces presidente Cristina Kirchner por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA. Fein fue la primera fiscal del caso hasta que pasó al juez federal y en abril de 2016 se jubiló.

Fein había sido indagada a fines de febrero . Luego, el fiscal Taiano pidió su procesamiento. “Más allá de haberse probado que se trató de un homicidio y que el plan consistió en simular un suicidio, al día de hoy continúan siendo investigadas sus particularidades, muchas de las cuales resultan extremadamente difíciles de conocer como consecuencia del accionar de Fein en la escena del crimen”, sostuvo el fiscal .

Para el fiscal, Fein "jamás se preocupó por determinar por dónde pudieron haber entrado y salido los autores del hecho, medidas básicas a tomar frente a un posible homicidio”.

Fuente: Clarín