Mauricio Macri vuelve al centro de la escena: cena en la Rural y una gira política en marcha a Corrientes y Chaco

La decisión de Mauricio Macri de volver a ubicarse en el centro de la escena política desde hace al menos un mes, tendrá este lunes una nueva postal: una cena en La Rural, desde las 20, organizada por la Fundación Pensar, rodeado de dirigentes del PRO y empresarios invitados.

La actividad del think tank macrista se produce un mes después del encuentro de Parque Norte, donde el PRO ensayó un relanzamiento con formato de cumbre partidaria. Allí, Macri buscó reagrupar a la dirigencia, bajar tensiones internas y proyectar una identidad propia dentro de una oposición en plena reconfiguración.

La cena de este lunes apunta a consolidar ese movimiento, pero con un componente distinto: un ámbito más selectivo, frente al que se espera que Macri dé un breve discurso en un evento liderado por la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En los últimos meses, la usina técnica del partido trabajó en una serie de documentos sobre economía, Estado y desarrollo, que funcionan como base para una eventual propuesta política más integral, en algunas ocasiones, con críticas directas hacia el Gobierno por el rumbo de la gestión, más allá de remarcar el acompañamiento legislativo del PRO.

Se espera la presencia, además, del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, de legisladores, intendentes y referentes partidarios del partido. El macrismo gobierna la Ciudad y otras dos provincias: Chubut y Entre Ríos. Se prevé que tanto Ignacio Torres como Rogelio Frigerio digan presentes.

Otra figura que irá es Cristian Ritondo , jefe de bloque de la Cámara de Diputados. Quien no estará es el principal dirigente del PRO que integra el Gobierno: Diego Santilli. Al igual que en el evento de Parque Norte, el ministro del Interior evita fotos incómodas en encuentros partidarios, por fuera de su agenda como funcionario.

El movimiento de Macri no se agotará en Buenos Aires, ya que tiene previsto continuar la semana con actividad política en el interior. El viernes viajará a Chaco y Corrientes, donde participará de encuentros con dirigentes locales , de otra cena, y buscará fortalecer el armado territorial del partido. Será, en los hechos, el primer despliegue federal después del relanzamiento de marzo.

Esa secuencia forma parte de una estrategia más amplia. En el PRO hablan de una “nueva etapa” en la que el partido intenta recuperar centralidad, ordenar su discurso y redefinir su rol dentro del sistema político. En ese esquema, Macri aparece como el principal articulador de ese proceso, que puede incluir futuras alianzas con espacios cercanos y con dirigentes que tengan un perfil similar al del partido amarillo.

En paralelo, Macri se mostró este sábado en una fiesta electrónica en Buenos Aires del DJ Hernán Cattaneo, a la que fue acompañado por el ex titular de la AFI en su gestión, Gustavo Arribas. No es el primer evento al que asiste el ex presidente desde que se separó de Juliana Awada: también estuvo en el recital de Soda Stereo en el Movistar Arena, en marzo.

Fuente: Clarín