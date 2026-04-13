Corrupción en la AFA: el tesorero Toviggino intenta correr al juez que lo procesó por evasión impositiva

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino , recusó al juez en lo Penal Económico Diego Amarante para que sea apartado de la causa en la que lo procesó junto al titular de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia , y otros dirigentes por retención indebida de tribunales. Toviggino acusó al magistrado de "enemistad manifiesta".

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la recusación fue presentada en primera persona por Toviggino, en la causa en la que está procesado por evasión impositiva y cuando el fiscal del caso ya pidió agravar incluso esa situación .

"Va de suyo que en el marco del complot administrativo, mediático y judicial existente en mi contra, este planteo más que seguro habrá de ser rechazado, pero no puedo seguir simulando distracción y no puedo callar por segunda vez, debiendo actuar en resguardo de las garantías que me asisten", sostuvo en el escrito que presentó junto con su abogado, Marcelo Rocchetti .

El juez Amarante ya rechazó el planteo y ahora definirá la Cámara en lo Penal Económico.

Amarante procesó a Toviggino, a Tapia, al gerente general de la entidad, Gustavo Lorenzo, y al ex y al actual secretario general de la AFA, Víctor Blanco y Cristian Malaspina, respectivamente, por haber pagado fuera de plazo 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes previsionales .

"Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento", sostuvo el magistrado.

A Toviggino y Tapia le dictó un embargo de 350 millones de pesos y les ratificó la prohibición de salida del país . Tras esa decisión, el tesorero de la AFA recusó al juez Amarante.

El pedido se basa en tres ejes de lo que consideró una "enemistad manifiesta". El primero es porque el juez le negó el día de su indagatoria retirarse del edificio por la puerta de atrás para evitar a los periodistas. "Claramente el objetivo era una maniobra más del plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal, con clara intencionalidad lesiva, que vengo sufriendo : la foto del reo en Tribunales ", sostuvo Toviggino.

El tesorero había pedido no ir a tribunales a su indagatoria y hacerla por videoconferencia, lo que fue rechazado. Cuando estuvo frente dijo que a su ingreso se habían generado empujones con los periodistas y que por su seguridad quería salir por atrás, donde - como contó Clarín - el abogado Gregorio Dalbón ya tenía preparado un auto. El magistrado se lo rechazó.

El segundo argumento de la recusación es que Amarante mantuvo la prohibición de salida del país para Toviggino y Tapia y lo levantó para los otros tres dirigentes procesados. "Esa voluntad de discriminarme, es prueba irrefutable de la enemistad, odio o resentimiento para conmigo" , planteó el tesorero.

También objetó que Amarante haya rechazado las medidas de prueba que pidió su defensa y las de la Fiscalía: "La negativa a hacerlo constituye un agravio a las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso y evidencian la manifiesta animosidad, prejuicio y enemistad de V.S. (NdA: el juez) y obliga a hacer lugar a esta recusación".

El planteo del tesorero ya fue resuelto por el juez Amarante que lo rechazó. El magistrado elevó un informe del rechazo a la Cámara en lo Penal Económico para que defina la recusación.

Ese tribunal, en paralelo, ya tiene para resolver las apelaciones de los procesamientos que hicieron las defensas que pidieron que sus sobreseimientos. Por su parte, la Fiscalía reclamó que la acusación se agrave . La decisión será clave: si la Cámara ratifica los procesamientos los dirigentes quedarán en condiciones de ser enviados a juicio oral, justo en la causa que más los inquieta .

La defensa de Tapia, Toviggino y el resto de los acusados pidieron ser sobreseídos al considerar que no cometieron un delito al pagar fuera de plazo los 19.300 millones de pesos. Ese planteo fue rechazado por el juez Amarante como por la Cámara en lo Penal Económico.

"No se puede discutir la existencia del delito por esta vía, porque eso forma parte del análisis de fondo del juicio", dijo la Cámara cuando rechazó el planteo.

Por otra parte, la defensa de Toviggino planteó otra vía para cerrar la causa: es mediante una reparación integral. El tesorero sostiene que el daño ya está reparado porque la AFA regularizó su deuda, lo que el propio juez reconoció en su procesamiento, por lo que la ley prevé esa solución. Amarante tramita ese planteo.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín