MADARIAGA: Habló el padre que ingresó a la cancha de San Vicente y negó haber golpeado al árbitro

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Un episodio de alta tensión y violencia sacudió el fútbol de inferiores el pasado sábado en la cancha de San Vicente de Pinamar, durante un partido frente a El León, cuando un padre ingresó al campo de juego en pleno desarrollo del encuentro y el árbitro terminó en el suelo en medio de un confuso y polémico incidente.





El protagonista fue Alejandro T., quien irrumpió en la cancha tras una serie de decisiones arbitrales que generaron enojo generalizado. El juez del partido, Fernando Harisgarat, ya había expulsado a varios jugadores, entre ellos el hijo del propio protagonista, en un contexto que, según denunciaron distintos padres, venía cargado de tensión desde el inicio.





En una extensa entrevista brindada a FM Actitud, el hombre dio su versión de los hechos, negó haber agredido físicamente al árbitro y sostuvo que su reacción fue producto de la impotencia. “Yo no entro porque echan a mi hijo. Entro porque era algo injusto, muy injusto lo que estaba haciendo ese árbitro”, afirmó.





Sobre el momento puntual del incidente, fue enfático al rechazar las versiones de agresión directa: “Yo al referí no le pegué. Él retrocedía, se cayó y yo me caí al costado. Lo único que hice fue agarrarlo del pantalón y se le rompió”. Sin embargo, reconoció que en medio del tumulto el árbitro pudo haber sido golpeado por otras personas: “Después lo pisotearon porque lo querían sacar, eso sí lo vi”.







En ese sentido, apuntó directamente contra el desempeño arbitral: “Estaban jugando con la psicología de los chicos. No se podían defender, les sacaban amarillas y rojas por cualquier cosa”.





Aseguró que pudo ingresar sin obstáculos al campo de juego: “Entré por el portón, estaba abierto y sin candado. No hay seguridad”. Esta situación encendió aún más la polémica sobre las condiciones en las que se disputan los encuentros de divisiones formativas.





Además, el hombre cuestionó el sistema arbitral y el funcionamiento de la liga local, planteando la necesidad de cambios estructurales. “No hay control, no hay veedores, no hay un cuarto árbitro. Así es imposible. Esto viene mal hace tiempo”, sostuvo.



