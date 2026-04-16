Una investigación determinó el efecto de la soledad en los adultos mayores de 65 años

La soledad es una de las preocupaciones más frecuentes en la vejez , pero su impacto real en la salud cognitiva sigue siendo objeto de estudio. Una investigación reciente analizó cómo este factor influye en la memoria y qué ocurre con el paso del tiempo en personas mayores.

El trabajo, publicado en la revista científica Aging & Mental Health , siguió a más de 10.000 personas durante siete años y aportó datos clave para entender la relación entre aislamiento y funcionamiento cerebral.

La investigación se basó en el seguimiento de 10.217 personas de entre 65 y 94 años , utilizando datos de la encuesta europea SHARE.

Los resultados mostraron una diferencia clara desde el inicio:

Sin embargo, el hallazgo más relevante fue otro.

A pesar de esas diferencias iniciales, el estudio encontró que la velocidad de deterioro de la memoria fue similar en todos los grupos, independientemente del nivel de soledad.

El investigador principal, Luis Carlos Venegas-Sanabria , destacó que este resultado fue inesperado y abre nuevas líneas de análisis sobre el envejecimiento .

Según los especialistas, los datos refuerzan la idea de que existe un vínculo entre el estado emocional y la función cognitiva en la vejez.

Sin embargo, también sugieren que la soledad no necesariamente implica un mayor riesgo de desarrollar demencia, como se creía en algunos enfoques previos.

El estudio también identificó ciertas características comunes entre quienes reportaban niveles más altos de aislamiento :

Además, este grupo obtuvo los puntajes más bajos en las evaluaciones iniciales de memoria.

Los investigadores aclaran que la soledad no es una condición fija . Puede cambiar a lo largo del tiempo según las circunstancias personales, el entorno y los vínculos sociales.

Por eso, plantean que evaluar este factor de forma periódica podría ser útil en los controles de salud cognitiva en adultos mayores.

Fuente: TN