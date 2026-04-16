Adiós a la pintura tradicional: la nueva tendencia que refleja el 95% del sol y es clave para la temperatura

En medio de la búsqueda por reducir el calor dentro de las viviendas sin depender tanto del aire acondicionado, una nueva tecnología empieza a ganar protagonismo. Se trata de una pintura especial capaz de reflejar gran parte de la radiación solar , lo que permite mantener los ambientes más frescos de forma natural.

El desarrollo está siendo impulsado por investigadores de la Purdue University , quienes lograron crear una de las pinturas más blancas y reflectantes hasta el momento. Su objetivo es claro: mejorar la eficiencia energética de los hogares y reducir el consumo eléctrico.

A diferencia de las pinturas convencionales, este material fue diseñado específicamente para reflejar la luz solar en lugar de absorberla . Mientras que las pinturas comunes reflejan entre el 80% y el 90% de la radiación, esta nueva versión puede superar el 95% .

Esta mezcla permite reflejar una mayor cantidad del espectro solar , lo que reduce el calor acumulado en las superficies.

Las pruebas realizadas en exteriores mostraron resultados concretos en la reducción térmica:

Esto significa que una casa pintada con este material podría mantenerse más fresca incluso en días de altas temperaturas.

Más allá del color, lo que cambia es la función. Esta pintura no solo cumple un rol estético, sino que también actúa como una herramienta de eficiencia energética .

Según los investigadores, aplicada en un techo promedio , podría generar un efecto de enfriamiento comparable al de un sistema de aire acondicionado .

El interés por este tipo de recubrimientos no es nuevo. Investigaciones anteriores, como un estudio de la NASA , ya habían demostrado que los techos blancos pueden reducir significativamente la temperatur a en entornos urbanos.

En ese caso, se observó que este tipo de superficies puede bajar las temperaturas máximas en ciudades densas, lo que refuerza la importancia de estos desarrollos.

Aunque los resultados son prometedores, este tipo de pintura a ún se encuentra en fase de investigación y desarrollo . Los científicos continúan trabajando en mejorar su durabilidad, aplicación y costos antes de una adopción masiva.

Fuente: TN