Un tren de la línea Sarmiento chocó con una camioneta que cruzó con la barrera baja en Ramos Mejía

Un brutal incidente se registró durante la mañana de este viernes en Ramos Mejía, partido bonaerense de La Matanza. Una camioneta quiso cruzar un paso a nivel con las barreras bajas y fue embestida por una formación del Tren Sarmiento .

Un video registrado por un testigo muestra el momento en el que los pasajeros descienden del tren que quedó detenido en el cruce, a la espera de las autoridades que minutos después realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar.

En las imágenes también se observan que los indicadores de peligro estaban funcionando correctamente: las barreras estaban bajas y los señales luminosas y sonoras encendidas .

Sin embargo, la camioneta ignoró las advertencias y cruzó igual, siendo embestida por la formación. La trompa del vehículo quedó totalmente destruída y según informó el portal matancero el1digital , los ocupantes habrían resultado heridos.

La formación que impactó contra la camioneta tipo utilitario blanca circulaba en sentido al barrio porteño de Once y el servicio circuló con limitaciones durante varias horas .

Desde Trenes Argentinos informaron que las formaciones no frenaban en la estación de Ramos Mejía por el incidente pero al cierre de esta nota, TN pudo saber que el servicio fue restablecido y funciona con normalidad .

En el lugar trabajó personal de la Policía Bonaerense.

Una camioneta de alta gama terminó destruida en la madrugada del miércoles en Comodoro Rivadavia , luego de que el sereno de una cochera la sacara sin autorización, manejara bajo los efectos del alcohol y chocara contra otros dos autos, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Kennedy e Islas Leones y el conductor fue demorado.

El vehículo, una Mercedes-Benz GLE 400 modelo 2017 , valuada en alrededor de US$ 60.000 , había sido dejado por su dueño el 6 de abril en un garaje ubicado en 9 de Julio al 800.

El propietario no volvió a tener noticias hasta que, en la madrugada del miércoles, personal de la Comisaría Mosconi se presentó en su casa para informarle que la camioneta había sido secuestrada tras un choque.

En un primer momento, el caso parecía un accidente vial más. Sin embargo, con el correr de las horas se determinó que quien manejaba no era el dueño, sino el sereno del estacionamiento.

Fuente: TN