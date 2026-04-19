Un robot rompió el récord mundial humano de media maratón

En una muestra de los saltos tecnológicos de China, un robot humanoide que ganó una carrera de media maratón para robots en Pekín este domingo corrió tan rápido que rompió el récord mundial humano .

El ganador, desarrollado por Honor, un fabricante chino de teléfonos inteligentes, completó la carrera de 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos , según una publicación en WeChat del Área de Desarrollo Económico y Tecnológico de Pekín, también conocida como Beijing E-Town , donde comenzó la carrera.

Ese tiempo fue mejor que el que ostenta el poseedor del récord mundial humano, el ugandés Jacob Kiplimo, quien terminó la misma distancia en unos 57 minutos en marzo en la carrera de ruta de Lisboa.

El desempeño del robot marcó un paso adelante significativo respecto de la competencia inaugural del año pasado, durante la cual el robot ganador terminó en 2 horas, 40 minutos y 42 segundos.

Pero la nueva edición, que se realizó junto a una carrera para humanos, no estuvo exenta de contratiempos: un robot cayó de bruces en la línea de salida y otro chocó contra una barrera.

Du Xiaodi, ingeniero de desarrollo de pruebas de Honor, expresó que su equipo estaba contento con los resultados. El profesional señaló que el diseño de su robot se inspiró en atletas humanos destacados, con piernas largas de unos 95 centímetros, y estaba equipado con lo que llamó un potente sistema de refrigeración líquida, que fue desarrollado en gran medida internamente.

“Mirando hacia el futuro, algunas de estas tecnologías podrían transferirse a otras áreas. Por ejemplo, la fiabilidad estructural y la tecnología de refrigeración líquida podrían aplicarse en futuros escenarios industriales”, consideró.

Si bien todavía tomará tiempo lograr una comercialización generalizada de los robots humanoides, los espectadores ya estaban impresionados por los robots. Sun Zhigang, quien había estado entre el público el año pasado, vio la carrera de este domingo con su hijo.

“Siento cambios enormes este año –dijo Sun–. Es la primera vez que los robots superan a los humanos y eso es algo que nunca imaginé”.

Wang Wen, quien concurrió con su familia, apuntó que los robots parecían haber robado gran parte del protagonismo a los corredores humanos en el evento.

“La velocidad de los robots supera con creces la de los humanos. Esto puede señalar la llegada de una especie de nueva era”, sostuvo.

Beijing E-Town dijo que alrededor del 40% de los robots concretaron el recorrido de forma autónoma, mientras que los otros fueron controlados de forma remota.

El medio de comunicación estatal Global Times informó que un robot independiente, controlado de forma remota por Honor, fue el primero en cruzar la línea de meta en 48 minutos y 19 segundos. Pero, indicó, el ganador utilizó navegación autónoma y recibió el título de campeón bajo las reglas de puntuación ponderada del evento.

La cadena estatal CCTV informó que los subcampeones, que también pertenecían a Honor y utilizaron navegación autónoma, terminaron la carrera en 51 minutos y 53 minutos respectivamente. Un robot actuó como oficial de tránsito para dirigir a los participantes con gestos de sus brazos y voz, añadió CCTV.

En China, la tecnología evolucionó hasta convertirse en un área de competencia con Estados Unidos, con implicaciones de seguridad nacional. El último plan quinquenal de Pekín promete “apuntar a las fronteras de la ciencia y la tecnología”. Acelerar el desarrollo de productos como los robots humanoides y sus aplicaciones es parte del plan 2026-2030 para la segunda economía más grande del mundo.

Omdia, el grupo de investigación y asesoramiento tecnológico con sede en Londres, clasificó recientemente a tres empresas chinas –Agibot, Unitree Robotics y UBTech Robotics Corp.– como los únicos proveedores de primer nivel en su evaluación global por cifras de envío de robots inteligentes incorporados de propósito general.

Todas enviaron más de 1000 unidades de robots el año pasado; las dos primeras sumaron más de 5000 unidades, según el informe.

El récord humano para media maratón se había establecido el 8 del mes pasado. Ese domingo, el ugandés Jacob Kiplimo volvió a quedar en el centro del atletismo mundial al lograr en Lisboa un tiempo de 57 minutos y 20 segundos , diez segundos más rápido que la marca que ostentaba el etíope Yomif Kejelcha desde 2024.

La carrera, disputada en el rápido circuito que comienza en el Puente 25 de Abril, confirmó el gran momento del fondista africano.

Kiplimo, de 25 años, ya había sido dueño de la plusmarca mundial cuando en 2021 corrió en 57m31s , también en Lisboa. Sin embargo, ese registro fue superado posteriormente por Kejelcha, que en Valencia, hace dos años, había corrido en 57m30s.

Fuente: La Nación