Un policía sufrió una fractura en el cráneo mientras intentaba frenar una disputa entre familias en Santa Fe

Un policía de Santa Fe sufrió una fractura en el cráneo, luego de que resultara gravemente herido durante un operativo en la localidad de Casilda . Luego de que solicitaran asistencia policial para frenar un enfrentamiento entre dos familias, los agentes fueron agredidos a los piedrazos por los involucrados.

Todo ocurrió el viernes por la noche en el barrio Alberdi, cuando varios móviles policiales arribaron al lugar para ponerle fin a una violenta pelea callejera. En ese momento, observaron una gran cantidad de personas, diferenciadas en dos bandos, que se agredían mediante el lanzamiento de objetos.

En este contexto, los efectivos intentaron restablecer el orden público y, luego de agotar toda instancia de diálogo, disuadieron la situación utilizando una escopeta con cartuchos anti-tumulto . Aunque inicialmente se logró dispersar a los presentes, el conflicto se reanudó poco después, lo que obligó a la policía a regresar al sitio.

En esta segunda intervención, los agentes lograron detener a dos personas. Como consecuencia, los familiares de los detenidos adoptaron una postura hostil hacia el personal policial, por lo que les arrojaron piedrazos a los uniformados.

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3 , uno de los efectivos sufrió una grave lesión como resultado de estos hechos. Por este motivo, el oficial fue trasladado al Hospital San Carlos de Casilda con diagnóstico de fractura de cráneo, producto de los golpes recibidos en medio del operativo. La secuencia de violencia también dejó daños materiales en dos unidades policiales.

Un hombre intentó agredir con una jeringa a una inspectora municipal en la ciudad de Rosario , tras ser advertido por la agente mientras gestionaba la remoción de un auto mal estacionado sobre una plataforma de bicicletas públicas.

El episodio, ocurrido el miércoles 24 de abril por la tarde en avenida Francia al 700, derivó en una denuncia penal y la intervención policial. Asimismo, se confirmó que las autoridades investigan si el atacante cumple funciones como cuidacoches.

La inspectora se encontraba labrando el acta de infracción y solicitando una grúa cuando fue interceptada por un hombre que la insultó y amenazó con una jeringa. De acuerdo con el video aportado a la denuncia, el individuo expresó que “nadie se iba a llevar el auto de ahí”. Luego, se autoinfundió la aguja en el brazo y trató de atacar de la misma manera a la agente.

La trabajadora municipal dio aviso inmediato al 911. Cuando arribó la policía, el hombre intentó clavar la aguja a uno de los efectivos, por lo que fue reducido y detenido en el lugar. El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera , informó a El Tres que el agresor quedó alojado en la comisaría 2ª y que, además de la denuncia policial, se inició una instancia penal para restringir su presencia en la zona.

De la misma manera, Herrera detalló que el individuo “no estaba en sus cabales” y que aparentemente presenta “problemas de consumo”. En este contexto, relató: “Se clavó una jeringa en su brazo y la amenazó con hacerle lo mismo”.

Por último, el secretario de Control y Convivencia municipal manifestó que “las inspectoras e inspectores cumplen una función clave para el orden y la convivencia en la ciudad, y no vamos a tolerar este tipo de agresiones. Vamos a acompañar a la trabajadora y avanzar con las acciones correspondientes”.

La investigación penal permanece abierta para determinar el vínculo del agresor con la actividad de cuidacoches y establecer las condiciones en las que se produjo el incidente. Hasta el momento, no se confirmó si el hombre se desempeñaba como “trapito” o cuidacoches en la zona. No obstante, remarcaron que la restricción de acercamiento a la zona busca prevenir nuevos episodios y proteger a los trabajadores municipales involucrados.

Fuente: Infobae