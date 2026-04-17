Un perro acompañó a su dueño al hospital, el hombre murió, pero él lo esperó casi un mes en la puerta

Un perro pasó 25 días en la puerta de un hospital de Córdoba esperando a su dueño que había ingresado a urgencias. El paciente fue trasladado y días después murió, pero el animal seguía en el sector de ambulancias , donde lo había visto por última vez, con la esperanza de que en algún momento saliera.

La historia ocurrió en el Hospital Arturo Illia de La Calera. Los trabajadores del lugar se dieron cuenta de que pasaban los días y el perro seguía ahí, por lo que empezaron a alimentarlo y a encariñarse con él .

Al principio no sabían cómo llamarlo, así que decidieron rebautizarlo, le pusieron Arturo, en honor al nombre del hospital . “Siempre le dábamos unos criollitos en el desayuno, era muy amigable, se notaba que estaba cuidado, pero él esperaba a su dueño ”, dijo Estela, una de las empleadas que compartió tiempo con él, en diálogo con El Doce .

Si bien trataron de cuidarlo entre todos, entendieron que lo más justo para Arturo era encontrar una familia y tener un hogar. En ese plan, Manuel, otro trabajador del hospital, compartió su historia junto a la propuesta de adopción en redes sociales .

“Siempre estaba en la puerta de urgencias y daba vueltas cerca de la ambulancia. Estaba esperando al dueño, que no regresó nunca . Lo publiqué en las redes y no pensé nunca que iba a generar esta movida. Gracias a Dios conseguimos un hogar para el perrito ”, relató.

Guadalupe fue quien lo sumó a su familia y le hizo una modificación al nombre; ahora se llama Arthur . “Mucho más top”, dijo Xiomara, otra de las trabajadoras del hospital que difundió la campaña de adopción.

Ahora, Arthur se adapta de a poco a su nuevo hogar. “Estamos todos muy contentos”, cerró Manuel.

Fuente: TN