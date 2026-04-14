Un niño de cinco años resultó herido cuando bajaba del colectivo con su abuela en Villa Fiorito

Tras la muerte de una joven neuróloga en Villa Devoto, un niño de cinco años sobrevivió a un violento accidente vial en la localidad bonaerense de Villa Fiorito. El menor —identificado como Giovanni— quedó colgado de un colectivo y fue arrastrado varios metros por el asfalto.

Según afirmaron fuentes policiales a LA NACION, ocurrió cuando descendía de un colectivo de la línea 283 junto a su abuela, en el cruce de Plumerillo y Canadá.

Por causas que se investigan, quedó enganchado del último estribo y el chofer, sin notar la situación, retomó la marcha y lo arrastró varios metros por el asfalto.

El menor fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos constataron que sufrió politraumatismos sin lesiones de gravedad. Horas después le otorgaron el alta médica.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Un siniestro vial fatal parecido se registró en Villa Devoto días atrás en el que una neuróloga murió tras bajar del colectivo de la línea 134 y ser atropellada.

Testigos declararon al personal del SAME que la mujer, Bárbara Rocío Granado Schonholz, de 31 años, bajaba del colectivo por la puerta del medio cuando ésta se cerró de forma imprevista y enganchó su mochila.

Al intentar librarse de esta situación, la joven cayó contra el pavimento justo cuando el conductor reanudaba la marcha. Sin ser consciente de lo que sucedía, el chofer avanzó y atropelló a la pasajera.

Personal médico del SAME arribó al sitio y confirmó su muerte, que ocurrió de manera inmediata. Efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar para preservar las pruebas.

Desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29 ordenaron la detención del conductor, un hombre de 41 años, y la Secretaría N°152 dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil. También participó la División Ingeniería Vial Forense, cuyos peritos realizaron un test de alcoholemia al chofer . La causa se caratuló como “averiguación de homicidio”.

Fuente: La Nación