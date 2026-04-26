Un menor de 16 años fue demorado en medio de los operativos por las amenazas en escuelas registradas en Santa Fe

Luego de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe advirtiera que hubo más de 400 casos de amenazas de tiroteos en escuelas en las últimas semanas, este sábado un menor de 16 años fue trasladado a la sede judicial bajo la sospecha de presuntamente haber sido el autor de una intimidación en contra de una escuela en San Lorenzo .

Todo ocurrió esta mañana, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tres allanamientos en las localidades de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán . Los puntos de interés señalados por el fisacl Maximiliano Nicosia fueron domicilios ubicados en Álamo al 1700 de San Lorenzo, y en Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200 de Fray Luis Beltrán.

Como resultado de los procedimientos, un menor de 16 años fue trasladado junto a sus progenitores a la sede policial para los trámites correspondientes. Mientras tanto, los elementos incautados serán sometidos a peritajes en el marco de la causa.

Aunque no se detallaron cuáles fueron los elementos encontrados bajo su posesión, confirmaron el secuestro total de 14 teléfonos celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo .

De acuerdo con la información publicada por El Litoral , los últimos casos que se denunciaron en la provincia ocurrieron el jueves 23 de abril. Aunque no trascendieron detalles del primer hecho, se confirmó que las autoridades policiales intervinieron en ambas instituciones y aplicaron el protocolo correspondiente.

El segundo episodio se dio cerca de las 12:50 horas en la Escuela N° 684 “Mariano Quiroga” , ubicada en avenida Aristóbulo del Valle y Ricardo Aldao, en la ciudad de Santa Fe. En ese caso, los alumnos de segundo año detectaron un objeto compatible con material balístico en una de las mochetas de una ventana del aula, al intentar ventilar el espacio.

A raíz de esto, la policía debió intervenir y se activaron los protocolos escolares. Finalmente, el hecho fue informado a la Fiscalía de Menores en turno, a cargo del fiscal Manuel Ceccini , quien dispuso la intervención de la PDI en la institución.

El reciente aumento de amenazas contra escuelas en Santa Fe generó una alarma entre las autoridades y la comunidad educativa. Tras el crimen de Ian Cabrera en una escuela de San Cristóbal , el MPA advirtió que la provincia experimentó un repunte significativo de intimidaciones, muchas de ellas con epicentro en Rosario y su área de influencia.

La Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario recibió 238 denuncias , cifra que supera ampliamente a las registradas en otras localidades. En total, hasta el martes 21 de abril, se contabilizaron 404 episodios similares en toda Santa Fe. La ciudad capital reportó 75 casos, mientras que Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela sumaron 33, 23 y 35 denuncias respectivamente.

De la misma manera, indicaron que las intimidaciones no se limitaron a mensajes amenazantes. Según el MPA, en algunos episodios se detectó la presencia de armas reales, réplicas o elementos balísticos en las inmediaciones de los colegios.

La investigación no solo apunta a identificar a los autores de las amenazas, sino también a determinar el origen y la gravedad de los hechos. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias en distintos puntos de la provincia, en busca de pruebas y responsables.

Durante estos operativos, los agentes secuestraron 51 elementos relevantes para la causa, entre los que figuran celulares, computadoras, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido y municiones . Así lo informó el relevamiento judicial publicado por la prensa local.

Otro dato que preocupa especialmente a los investigadores es el perfil de los involucrados, ya que al menos 73 personas fueron identificadas en el marco de las pesquisas, de las cuales 23 pertenecen a Rosario . Las autoridades detallaron que el 95% de los señalados son menores de edad , lo que revela una marcada participación juvenil en estos episodios.

Pese a que las autoridades confirmaron que todas las amenazas a escuelas se investigan como delitos , reiteraron el llamado a padres y adultos responsables para que refuercen las medidas de seguridad en el hogar, especialmente en lo que respecta al almacenamiento seguro de armas de fuego y municiones . La recomendación es clara: estos elementos deben guardarse bajo llave y fuera del alcance de niños y adolescentes, ya que la custodia responsable resulta clave para evitar incidentes.

Fuente: Infobae