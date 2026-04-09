Un hombre intentó matar a su pareja en la habitación de un hotel y amenazó con quitarse la vida antes de ser detenido

Un hombre de 54 años fue detenido en una localidad del departamento de General Roca, Neuquén , acusado de intentar matar a golpes a su pareja en el interior de un hotel . Vecinos de la zona escucharon los gritos provenientes de lugar en donde se hospedaba la pareja y dieron aviso a las autoridades. Hubo amenazas y agresiones.

La víctima de 46 años quedó encerrada en la habitación y sufrió golpes por parte del acusado, quien amenazó con quitarse la vida colocándose un cinto al cuello. El episodio ocurrió en un departamento del Hotel City de Villa Regina, al que rápidamente acudieron los efectivos de la Comisaría 5º y de la Comisaría de la Familia , quienes lograron reducir al agresor y proceder a su detención.

La mujer fue asistida de urgencia, trasladada a un hospital y recibió contención psicológica tras el violento episodio. De acuerdo con LM Neuquén , el caso fue caratulado como tentativa de femicidio y la víctima formalizó la denuncia.

La intervención judicial incluyó la actuación de la Fiscalía descentralizada de Villa Regina y el Juzgado de Familia N°19 , que dispusieron distintas medidas de protección y asistencia para la mujer afectada. También se activó el Sistema de Abordaje Territorial (SAT) , para garantizar el acompañamiento integral y la seguridad de la víctima mientras continúa la investigación.

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck , se pronunció al respecto y a través de un mensaje en redes sociales sostuvo: “La rápida intervención de la Policía de Río Negro permitió detener a un hombre que intentó matar a su pareja”.

El posteo en X estaba acompañado de la imágen del acusado, cuando fue capturado. “La víctima fue asistida por salud y el agresor ya está a disposición de la Justicia”. Y aseguró: “En Río Negro hay una decisión clara: con la violencia de género no hay tolerancia. Vamos a proteger a las víctimas y ser inflexibles con los agresores. Si estás atravesando o conocés una situación de violencia de género, llamá al 911.

Un hombre identificado como Kevin Hernández, de 34 años, atacó con un cuchillo a su pareja de 32 años e hirió a la hija menor de la mujer el jueves pasado en la localidad de Sarandí , partido de Avellaneda . Luego del ataque, Hernández se quitó la vida arrojándose desde un puente ubicado en el Acceso Sudeste .

El episodio tuvo lugar tras una discusión por celos, después de que la pareja celebrara su aniversario en Don Torcuato. Según la investigación policial, el agresor trasladó a la mujer y a la menor bajo amenazas a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa hasta la zona de Edison y Acceso Sudeste.

En el lugar, Hernández exigió el teléfono celular de la pareja y, ante la negativa, comenzó a agredirla con un cuchillo, provocándole varias heridas en el cuello y la espalda. La hija de la mujer intervino para intentar detener el ataque y ambas lograron salir del vehículo en movimiento. El agresor se retiró del sitio tras la agresión, dejando a las víctimas en la vía pública. Personal de la Comisaría 4ª de Avellaneda de la Policía Bonaerense llegó al lugar tras recibir el aviso y encontró a la mujer junto a su hija. Ambas recibieron asistencia del SAME y fueron trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda . La mujer ingresó a terapia intensiva, mientras que la menor fue atendida y quedó fuera de peligro.

Horas después, se reportó que una persona se había arrojado al vacío desde un puente del Acceso Sudeste, a la altura del kilómetro 5. Efectivos policiales que acudieron al lugar constataron que se trataba de Hernández, quien había abandonado su vehículo en las inmediaciones. La causa está en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús , bajo la dirección de la fiscal María Laura Carballal , quien dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad.

Fuente: Infobae