“Tenemos que quemar la bici”: el aporte clave de un testigo que llevó a la detención de un jardinero por el crimen de un jubilado en Villa Elisa

La muerte del jubilado Néstor Daniel Copoletti (79) , cuyo cuerpo fue hallado en el piso de su taller doméstico en una casa de Villa Elisa, tiene un sospechoso detenido: a casi 48 horas del hallazgo la fiscalía apuntó contra un jardinero que en forma habitual hacía trabajos para la víctima.

El hombre fue encontrado tendido en el piso en medio de un charco de sangre en una vivienda ubicada en calle 423 entre 7 y 8, número 667. Hasta ese lugar llegaron oficiales de la comisaría 12° convocados por una vecina que avisó sobre la presencia de una persona fallecida.

En las primeras horas hubo conmoción en ese barrio de casas bajas de la localidad que está al norte del centro de La Plata . Es un sector arbolado, con construcciones antiguas y Copoletti vivía en una de ellas, de características humildes.

A las pocas horas apareció el primer dato concreto: lesiones en el cráneo y una bolsa de nylon que cubría parte de su cabeza. Esto llevó al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta a plantear el crimen como como hipótesis principal.

Este miércoles fuentes de la investigación confirmaron a Clarín que fue detenido un hombre de 31 años, también vecino de Villa Elisa , que se dedica a realizar tareas de jardinería y otras tareas en la casa de Copoletti. Según pudo averiguar este diario, el ahora principal sospechoso es allegado a una mujer que ciudaba al jubilado. "Era una familia de confianza que lo acompañaba desde hace años", aclararon.

Los agentes de la fiscalía y la Policía no detectaron accesos forzados en la vivienda. El ingreso hasta el ambiente donde Copoletti guardaba sus herramientas y donde lo encontraron muerto está separado de la casa principal.

El jubilado vivía solo. Estaba separado y su ex mujer vive en Avellaneda. Hacía varias décadas que decidió mudarse a esta zona de La Plata. Sus familiares directos (dos hijos, sin nietos) viven en el sur del Conurbano: Quilmes y Florencio Varela.

A partir de las primeras reconstrucciones que hicieron en la fiscalía, se pudo comprobar que faltaron algunos objetos de valor. Por eso, Condomí Alcorta se inclina por un robo como motivo del asesinato .

El aprehendido que será indagado en las próximas horas quedó involucrado por el aporte de un testigo. Según le dijo a los investigadores le prestó la bicicleta a "Leonel" (el acusado) y volvió con herramientas, algunas pastillas de clonazepam y estaba "agitado" .

El horario y el lugar de este relato coincide con el momento en que habrían matado a Copoletti. Además, el jardinero le habría pedido al dueño de la bicicleta: "Tenemos que quemar la bici. Hay que quemarla y tirarla" . Todo eso resultó sospechoso y por eso el testigo lo contó a los oficiales de la fiscalía.

Según le contó Florencia Copoletti, su hija, a Clarin , Néstor tenía algunas dificultades de salud. Había perdido la visión de un ojo por abandonar un tratamiento contra las cataratas. Y desde hacía varios meses, frecuentaba la denominada Escuela Científica Basilio, un centro religioso espiritual que tiene sede en el centro de la ciudad.

“Están en contacto con una mujer que lo llevaba varios días por semana a ese lugar . Nosotros, sus hijos, no estábamos de acuerdo. Ahora nos enteramos que esa señora también tenía llaves de su casa” , le dijo la hija a este diario.

El homicidio provocó profunda conmoción, ya que Copoletti era apreciado en el barrio por su carácter servicial. Lo reconocieron vecinos que se acercaron a los móviles policiales cuando comenzaron las tareas periciales.

Al llegar, los agentes constataron que en un galpón situado en la parte de delante de la construcción estaba el cuerpo de Copoletti.

Según informaron fuentes policiales, el hombre estaba tendido sobre el suelo en posición decúbito dorsal, entre herramientas y una bicicleta. A simple vista, presentaba una herida en la cabeza , lo que motivó la intervención judicial para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El hallazgo fue realizado por Andrea Fabiana Pérez, de 56 años, quien tenía una llave de la vivienda. La mujer explicó que decidió acercarse a la casa luego de recibir un llamado del hijo del hombre, preocupado porque no lograba comunicarse con su padre.

Florencia Copoletti aclaró que esa mujer era contratada por la familia para que lo asistiera, le preparara la comida y se encargara de algunas tareas de limpieza.

Al ingresar al predio, encontró a Copoletti en el galpón y dio aviso inmediato a las autoridades. Luego del procedimiento inicial, los policías realizaron un relevamiento en la casa. No se detectaron daños en puertas ni ventanas, ni signos de violencia en el interior.

Otro dato sugerente: no se observaron ambientes revueltos . El celular del hombre fue hallado sobre una mesa dentro de la casa y su auto estaba en el garaje.

El lugar fue preservado para la realización de pericias por parte de Policía Científica y el fiscal espera los resultados de la autopsia y las conclusiones de las huellas detectadas en el lugar.

Fuente: Clarín