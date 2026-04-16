Un hombre denunció que fue drogado y abusado sexualmente por otro en La Plata

Un hombre de 40 años denunció haber sido drogado y abuso sexualmente por una persona en La Plata .

Según relató la víctima, el encuentro comenzó cuando conoció a este desconocido en el espacio verde de El Bosque . Ambos decidieron permanecer juntos y, tras mantener una charla, decidieron mantener relaciones sexuales en un sector del parque cercano a las vías del Tren Universitario .

Sin embargo, lo que comenzó siendo una relación consentida cambió rotundamente en cuestión de segundos. El denunciante describió que, durante el acto, el preservativo que utilizaban se rompió y el agresor intentó forzarlo a continuar , pese a la negativa del denunciante.

Ambos habían consumido cocaína. En este contexto de violencia y consumo de estupefacientes, el agresor le ofreció una botella de agua, de la que la víctima tomó sin desconfiar, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221 .

En ese momento, la situación se agravó. Pocos minutos después, el hombre comenzó a sentir un fuerte mareo y perdió el conocimiento. “ Desperté horas después, completamente desnudo y con dolor en la zona genital ”, relató ante los efectivos de la Policía Bonaerense.

Un hecho similar ocurrió meses atrás, cuando un hombre de 27 años fue víctima de un violento episodio en el tradicional Paseo del Bosque . Fue interceptado por dos delincuentes que abusaron sexualmente de él y luego le robaron.

La causa, que quedó en manos de la fiscal Cecilia Corfield de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 , activó un fuerte despliegue de los organismos de investigación.

El hecho se produjo en la zona ubicada detrás del Colegio Albert Thomas , precisamente en la intersección de las calles 57 y 115, a metros del estadio de Estudiantes de La Plata , y está siendo investigado con medidas urgentes.

La víctima, tras lograr escapar de sus agresores, pidió auxilio en la Dirección de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde recibió contención y atención primaria antes de radicar la denuncia formal.

De acuerdo con la denuncia, el hombre relató que regresaba de un cumpleaños cuando, aproximadamente a las dos de la madrugada, percibió la presencia de dos hombres que lo seguían a corta distancia. Al notar esta actitud inusual, optó por apurar el paso, aunque los sospechosos replicaron la maniobra y, finalmente, lo interceptaron.

Los agresores lo amenazaron y forzaron a ingresar en una parte más retirada del Paseo del Bosque . Intentó resistirse y no tuvo éxito. Según la denuncia presentada, ambos lo golpearon y uno de ellos lo derribó y arrastró para arrebatarle una riñonera. Durante el asalto, uno de los atacantes abusó sexualmente de él .

La víctima manifestó que, mientras sufría el ataque, alcanzó a pedir que le permitieran levantarse unos segundos para poder respirar. Esa maniobra le permitió separarse brevemente y, con un impulso, logró empujar al agresor y escapar. El joven corrió descalzo hasta la avenida 60 , donde finalmente recibió la ayuda de personal policial.

Bajo instrucciones de la fiscal Corfield, los peritos de la Policía Científica inspeccionaron la zona del ataque, con el objetivo de obtener rastros y recolectar pruebas materiales que ayuden a esclarecer el hecho. El relevamiento incluyó exámenes en busca de huellas y registros de elementos personales, así como la búsqueda de imágenes de cámaras que podrían haber registrado movimientos de los sospechosos en las inmediaciones.

El hombre constató al recobrar la conciencia que le faltaban $350 mil que llevaba consigo al momento del encuentro. Además, en el lugar apareció un bolso que no le pertenecía, en cuyo interior había ropa y una serie de números telefónicos . Estos datos podrían resultar determinantes para el avance de la investigación policial, que ya trabaja en el análisis de las pruebas halladas.

El denunciante aportó otro dato relevante al identificar el rostro del presunto abusador en un registro oficial. Las autoridades han iniciado la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del Bosque de La Plata con el objetivo de dar con el paradero del implicado.

Fuente: Infobae