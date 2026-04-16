A dos meses del juicio por Loan: cómo será, quiénes son los 17 imputados y qué hizo cada uno según la acusación

En exactamente dos meses comenzará uno de los juicios más importantes de este 2026: el debate donde se intentará develar qué pasó con Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en junio de 2024 en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio.

La fecha de la primera audiencia del proceso fue fijada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes para el martes 16 de junio. Ese día, a las 9 de la mañana, deberán asistir los 17 imputados que tiene la causa por la sustracción y ocultamiento del menor.

El banquillo se dividirá entre los acusados por el expediente ‘Naranjal’ y los señalados por intentar desviar la investigación. En el primer grupo, está el núcleo más cercano a Loan: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel.

Según la causa, ellos “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del niño.

Por el otro lado, están los 10 presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy, acusados de fingir querer ayudar y obstaculizar las diligencias judiciales y policiales. Estos son Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

El juicio estará a cargo de los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belfonte y Simón Pedro Bracco , y acusación oficial estará encabezada por el fiscal Carlos Schaefer y Tamara Pourcel.

En cuánto a la dinámica, el debate tendrá un formato de alternancia semanal: la primera semana las sesiones serán martes, miércoles y jueves; mientras que segunda los miércoles y jueves. El esquema se repetirá en forma sucesiva.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, localidad correntina de 9 de Julio, durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela. Los investigadores sostienen que Loan fue apartado de la custodia de su padre por un grupo de adultos durante la sobremesa.

Según la reconstrucción de la Justicia, en la casa de la abuela, además de ella y el padre del nene, estaban María Victoria Caillava y Carlos Pérez conversando con otros mayores. Para la fiscalía, Antonio Benítez , Daniel Ramírez , Mónica Millapi y Laudelina Peña aprovecharon ese momento para llevar a Loan y a otros chicos hacia un naranjal, con la excusa de buscar frutas en un sector de monte alejado.

Luego Laudelina convenció a otra de las mujeres para volver a la casa y así los menores quedaron a cargo de Benítez, Ramírez y Millapi. La última imagen que se tiene de Loan es una foto tomada a las 13.52 , mientras caminaba hacia el naranjal junto a otros chicos y adultos.

Según los testimonios de los niños presentes, cuando llegaron al naranjal el niño se quedó cerca de los adultos y luego fue visto jugando con otros chicos. Los relatos infantiles coinciden en que, en distintos momentos, el menor ya no estaba con el grupo .

En paralelo, los registros de comunicaciones muestran una serie de llamadas y mensajes entre los adultos implicados, especialmente entre Benítez y Laudelina Peña, que se sucedieron desde las 14.25 hasta poco antes de las 18 . Se destacan llamadas de larga duración, intercambios constantes y algunos textos que no tienen explicación clara, justo en el horario en que se perdió el rastro de Loan.

La fiscalía señala que en ese mismo periodo, varios de los imputados se alejaron del área de búsqueda y dieron versiones contradictorias sobre sus movimientos y sobre cómo se activó la alarma familiar.

Según la acusación, luego de la sustracción, Loan fue retirado de la zona y ocultado, posiblemente en la camioneta Ford Ranger de Caillava y Pérez , donde perros adiestrados marcaron rastros odoríferos del niño .

Al día siguiente, apareció su botín izquierdo en un lodazal. Fue hallado en circunstancias poco claras y con versiones enfrentadas sobre quién lo halló y cómo fue manipulado. Para la fiscalía, ese botín fue plantado para simular que el chico se había perdido.

La causa judicial en Corrientes tiene dos líneas de imputados. Por un lado, Benítez, Ramírez, Millapi, Laudelina Peña, Caillava, Pérez y el comisario Walter Maciel enfrentan cargos por la sustracción de un menor de 10 años.

En el caso de Maciel, la fiscalía lo señala como partícipe necesario por su rol como comisario a cargo de la dependencia policial local y por acciones que se presentan como maniobras para entorpecer la búsqueda y alterar pruebas .

Además, el expediente describe que, tras la desaparición, se habrían coordinado movimientos y llamadas, algunos de ellos borrados o sin explicación, para mantener oculto a Loan y desviar la atención.

Fuente: Infobae