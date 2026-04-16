Imágenes impactantes: un hombre fue detenido acusado de golpear a su perro en Palermo

Un hombre fue detenido en el barrio porteño de Palermo , acusado de maltratar brutalmente a su perro dentro de un edificio ubicado en Fitz Roy al 2400.

El episodio ocurrió el martes alrededor de las 22:30, quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado por la Fiscalía de Flagrancia, con posible intervención de una unidad especializada en materia ambiental.

Las imágenes, de alto impacto, muestran al acusado descendiendo al palier con el perro suelto. En ese momento, toma al animal del lomo y lo arroja contra el suelo , dejándolo aturdido. Segundos después, vuelve a levantarlo.

El material fue clave para la denuncia penal impulsada por vecinos, que alertaron sobre la gravedad de la situación y la reiteración de conductas violentas.

El abogado Marcelo Chumbita, quien interviene en el caso, explicó a SM Noticias que “la causa entró a la Fiscalía de Flagrancia” y agregó que será derivada a una unidad especializada. Además, señaló que “el sujeto está aprehendido”, aunque existe preocupación por una eventual liberación.

Respecto del animal, indicó que había sido trasladado a una comisaría, pero luego quedó bajo custodia de una familiar del acusado , lo que generó inquietud entre vecinos y denunciantes.

El letrado también advirtió que el hombre podría tener otros dos perros , por lo que no se descarta un allanamiento para verificar las condiciones en las que viven y eventualmente disponer su rescate.

Mientras tanto, en el edificio y la zona crece la preocupación por la situación y el desenlace judicial del caso.

Fuente: TN