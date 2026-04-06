Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación de trenes de Temperley

Un hombre armado subió a una formación del Tren Roca, en la estación de Temperley, y tomó de rehén a una mujer, generando un momento de máxima tensión alrededor de los andenes.

El hecho ocurrió este lunes 6 de abril a las 15.11 horas, en el vagón 3.210, ubicado en el andén 2 de la estación de Temperley, y derivó en la intervención de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense, cuyos efectivos negociaron con el individuo y lograron detenerlo y liberar a la pasajera, según explicaron fuentes de Trenes Argentinos a Infobae .

Los videos de la escena no tardaron en circular a través de las redes sociales, donde testigos de la situación filmaron y compartieron lo que estaba sucediendo.

En una de las escenas, compartida por fuentes oficiales a este medio, se puede observar al agresor tomando por el cuello a la víctima en uno de los rincones de la formación. Hacia él se acercó uno de los efectivos de la Policía Federal que intervino para intentar contener la situación. La tensión fue total en ese momento.

Por el grave hecho quedó interrumpida la circulación en los ramales de las estaciones de Alejandro Korn y Bosques por algunos minutos, aunque pasadas las 16.30 se reestableció el servicio.

En efecto, durante poco más de una hora, los servicios permanecieron suspendidos mientras efectivos de la Federal, la Policía de la provincia de Buenos Aires y personal ferroviario trabajaban en el lugar. De acuerdo a datos suministrados por la empresa ferroviaria y la Agencia Noticias Argentinas , la intervención permitió evacuar primero al resto de los pasajeros y, posteriormente, liberar a la persona retenida.

El procedimiento policial concluyó a las 16:20, cuando el agresor entregó el arma y fue detenido en el andén 2. La circulación de los trenes en todos los ramales afectados se restableció tras la captura.

Con la investigación incipiente, lo que se puede reconstruir a partir de la escena registrada por ocasionales testigos y la información aportada por los efectivos que intervinieron en el caso, indican que el arma que portaba el hombre que agredió y tomó de rehén a la mujer era una pistola. Luego de violentarla, la sujetó, llevándola hasta un rincón del vagón 3.210, mientras le apuntaba con el arma en el cuello.

La mujer fue liberada primero, mientras que los policías debieron negociar unos minutos más para lograr que el agresor deponga su actitud, entregue el arma y quede detenido.

A partir de ahora se aguardan datos para conocer si existía vínculo alguno entre el agresor y la víctima de la violenta escena.

De acuerdo a información aportada por NA, el hombre fue identificado como Jorge Daniel Nicolini y tiene 50 años. Los efectivos lograron verificar que al momento del ataque el agresor tenía en su poder, además, una granada.

Por este motivo fue necesaria la colaboración en el operativo de la División de Explosivos de Lanús y la PFA, además de la presencia de peritos.

Fuente: Infobae