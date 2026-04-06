Temporal y muertes en Tucumán: casi 100 escuelas sin clases y el día después de las zonas más afectadas por la tormenta

Tras el fuerte temporal que entre sábado y domingo azotó a Tucumán, con un saldo de 3 personas muertas, desde el Ministerio de Educación se tomó la medida de suspender este lunes las clases en 96 escuelas . Es porque la mayoría de los accesos a los establecimientos se vieron afectados al tratarse de caminos que no están pavimentados. El barro dificulta tanto el ingreso a pie como también para vehículos; no hay forma segura de llegar. Mientras tanto, en distintas zonas de la provincia todavía sufren el golpe de la lluvia, la tormenta, y los 210 milímetros de agua que cayeron.

Este lunes por la mañana, el gobernador Osvaldo Jaldo dio un informe detallado sobre las consecuencias del fuerte temporal que dejó a toda una provincia conmocionada. En tan sólo un fin de semana, las lluvias superaron lo estimado para todo el mes de abril .

“En el caso particular nuestro, el sábado a la tarde y madrugada del domingo, hemos tenido temporales y caídas de agua muy importantes que llegaron a niveles de 200 milímetros, no en un solo lugar, sino en varios lugares del interior de la provincia y también entre 100 y 150 en San Miguel de Tucumán”, explicó el mandatario.

Varias de las escuelas que este lunes no pudieron dar clases se encuentran distribuidas al sur de Tucumán y el Gobierno continúa con relevamientos sobre el estado de los edificios y las condiciones en la zona. En cuanto a la vuelta a clases todavía no hay nada definitivo. “Depende de cada escuela y de qué tan roto está el camino y cuánto tiempo le lleve al gobierno solucionar los inconvenientes de accesibilidad. Puede ser hoy, puede ser hasta mañana, puede ser durante toda la semana” , explicaron a Clarín fuentes locales.

Luego del corte de energía que afectó a miles de usuarios durante el temporal, el resto de las actividades se desarrollaban de manera normal este lunes.

En cuanto a la movilidad, la Ruta Nacional 38, que está ubicada al sur de la provincia, a la altura de Alto Verde, es una de las más críticas . Una de las trazas fue rota para drenar el agua que afectaba a unas 80 familias que se encontraban inundadas.

Otros caminos que fueron calificados como “intransitables” por el gobierno tucumano son la Ruta Provincial 330, que une la localidad de Alpachiri con Alto Verde, y la Ruta Provincial 334, que conecta San Ignacio de la Cocha y el empalme con la Ruta Nacional 157 en Taco Ralo.

En relación con los evacuados, según la Secretaría de Comunicación del Gobierno de Tucumán , el 90% ya regresó a sus hogares mientras que las comunas continúan brindando asistencia con comida caliente y acompañamiento en las zonas afectadas.

Las personas más comprometidas por el agua son aquellas que residen en las localidades de Alto Verde, Aguilares y la ciudad de Concepción; perdieron electrodomésticos y ropa al estar cerca del lecho del río.

"Mínimo son unas 100 familias que necesitan una asistencia complet a, muchas están esperando en la ruta para que vengan las autoridades a hacer el relevamiento", revela otra fuente local.

Algunos testimonios brindados al diario local La Gaceta, contaron que “el agua llegaba hasta el pecho y había que nadar” . Por el momento, no se conocieron heridos.

Las tres víctimas fatales fueron una pareja que quedó encerrada en su auto y un chico de 12 años que se electrocutó, cuyo fallecimiento es investigado por la fiscalía de homicidios.

Según testigos que presenciaron el suceso, el menor de edad, llamado Lisandro, habría tocado un poste que estaba electrificado mientras jugaba con dos amigos en plena vía pública . Fue en la intersección de la avenida Democracia y calle Jujuy.

La noticia del fallecimiento fue recibida con mucho dolor por parte de sus seres queridos y la comunidad, ya que se trataba del único hijo varón de la familia y próximo a terminar el secundario. Ayer fue velado frente a su casa de Chacabuco al 2800. Familiares y vecinos piden explicaciones por la muerte del niño y hay una causa en trámite.

Fuente: Clarín