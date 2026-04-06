Qué pasó en la montaña rusa del Parque de la Costa que dejó a decenas de personas colgadas durante 20 minutos

Una montaña rusa del P arque de la Costa falló y dejó a decenas de personas colgadas durante 20 minutos en los que fue una escena de tensión el pasado viernes en el complejo ubicado en Tigre , provincia de Buenos Aires.

"El Desafío ", uno de los juegos del complejo, sufrió un desperfecto técnico por el que el carro se frenó en la altura. Videos del episodio fueron rápidamente viralizados y no se reportaron heridos.

“Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, dijo el usuario de TikTok que dio a conocer las imágenes a través de su cuenta.

A modo de caja de resonancia, el video inicial dio lugar a varios comentarios en redes sociales que denunciaron otras presuntas fallas en los juegos del parque de diversiones. Uno de los testimonios relató que hace algunos meses una mujer habría ido con su familia “y también se había roto" la misma atracción.

“Estuvo más de media hora parada con la gente arriba. Tengan cuidado porque la montaña rusa verde ya viene teniendo varias fallas, en cualquier momento pasa un accidente”, indicó.

Otra mujer, identificada como Ruth, sostuvo que durante su última experiencia en el Parque de la Costa (no aclaró cuándo fue) “a la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas”.

“Estaba en la fila para subir y menos mal que había unas redes, porque empezaron a soltarse algunas cosas; si no, se hubiera caído en la cabeza de algunas de las personas. Parecía la película de Destino final”, manifestó.

Otro testimonio indicó que en otra ocasión "pasó algo similar, pero con las cadenas". "Empezaron a volar pedazos para todos lados; nadie salió lastimado, por suerte, pero fue muy shockeante”, añadió.

Lejos de dar crédito y veracidad a los testimonios que se fueron expandiendo en redes sociales asegurando el mal estado de las instalaciones, desde el Parque de la Costa explicaron que se trató de un "desperfecto técnico" y que lo ocurrido fue parte del protocolo de seguridad ante esa situación.

"La atracción cuenta con un sistema de elevación que permite iniciar el recorrido. Durante el ascenso, este sistema presentó una falla, por lo que el tren quedó automáticamente inmovilizado mediante un mecanismo de seguridad diseñado para prevenir cualquier tipo de incidente", dice el comunicado.

Luego, el texto agrega: "Ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente y se puso en funcionamiento la plataforma de evacuación incorporada en la atracción, especialmente diseñada para garantizar una evacuación segura de los pasajeros".

La empresa, por último, indicó que "actualmente, se están llevando a cabo las tareas necesarias para normalizar el sistema de elevación. Cabe destacar que todos nuestros procedimientos de operación y mantenimiento cuentan con certificación anual bajo la norma ISO 9001:2015".

Fuente: Clarín