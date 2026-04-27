Un ginecólogo correntino condenado por abusar de una paciente en su consultorio, más cerca de ir preso

Un reconocido ginecólogo correntino quedó a un paso de la cárcel. El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible un recurso extraordinario federal planteado por la defensa de Gerardo Alejandro Dahse (60) por el cual buscaba revertir la condena de siete años de prisión por el abuso sexual de una paciente en su consultorio.

Se trata del segundo revés que el médico sufre en la Corte provincial, ya que en septiembre del año pasado los jueces habían rechazado un recurso de casación y avalaron la pena que le dictó en 2023 el Tribunal Oral Penal N° 2.

En esa oportunidad, los magistrados Ana del Carmen Figueredo, Cynthia Teresa Godoy Prats y Raúl Juan Carlos Guerín lo inhabilitaron de por vida para ejercer la medicina.

Apenas trascendió el fallo, la abogada querellante Sofía Domínguez Briceño pidió al Tribunal que ordene la inmediata detención de Dahse para que empiece a cumplir la pena impuesta, ya que se incrementaron considerablemente las posibilidades de fuga del médico.

Domínguez Briceño sostuvo que el Superior Tribunal de Justicia también revirtió una decisión judicial que había declarado prescripto otro caso de abuso cometido por Dahse . Es decir que, en poco tiempo, el médico deberá volver al banquillo de los acusados y la pena podría incrementarse en caso de ser hallado culpable.

Al momento de analizar el recurso extraordinario federal planteado por la defensa, el ministro Alejandro Alberto Chain sostuvo que el planteo carecía de “fundamentación autónoma” y de una “cuestión federal debidamente expuesta”.

El magistrado explicó que los argumentos de los abogados defensores se limitaron a reeditar críticas sobre la valoración de las pruebas y cuestiones de derecho común que ya habían sido tratadas y respondidas en la instancia de Casación.

El STJ subrayó que la simple discrepancia con el resultado de la sentencia o la mención de principios constitucionales no basta para habilitar la instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para los ministros, la sentencia condenatoria no fue arbitraria, sino que constituyó una “derivación razonada del derecho vigente” con base en las pruebas recolectadas.

En octubre de 2023, Dahse fue hallado culpable del delito de “ abuso sexual gravemente ultrajante” y los jueces le impusieron siete años de prisión, pero dejaron supeditado el cumplimiento a que el fallo quedara firme.

Tras escuchar a los testigos, la querella pidió que Dahse fuera condenado a 10 años, mientras que el fiscal adjunto Jorge Omar Semhan se inclinó por una pena menor: siete años y que se le prohibiera volver a ejercer la medicina.

Por su parte, los defensores José María Arrieta e Isidoro Sassón pidieron la absolución del médico por entender que no existían pruebas concluyentes sobre el delito que se le imputaba.

Dos fueron las víctimas que denunciaron a Dahse por los abusos sexuales, pero en las redes sociales al menos 20 dijeron haber pasado por situaciones similares en el consultorio.

El médico, que se desempeñaba también como auditor de la obra social de los empleados públicos correntinos IOSCor, fue denunciado en octubre de 2021 .

Según esa presentación, el ataque ocurrió el 26 de mayo cuando la paciente concurrió a una consulta ginecológica en plena pandemia de COVID-19.

En sus redes sociales, la joven víctima contó que ya en el consultorio “ paso a la camilla a ser revisada y noté que no me estaba palpando para ver si hay alguna anomalía. Él empezó a tocarme de más. Ahí me sentí muy vulnerable y mega nerviosa preguntándole qué estaba haciendo, a lo que respondió 'nadie se va a enterar '” , relató.

La chica dijo que en reiteradas ocasiones le dijo que no, pero el médico no se detuvo. Y que sacó a relucir que a través de su cargo de auditor del IOSCor podía facilitarle el traspaso de obra social para agilizar la intervención quirúrgica que necesitaba.

Fuente: Clarín