Un cuerpo oculto en una pared: quién es “Nino”, el detenido por el crimen de un sereno en Entre Ríos

Un nicho o algo parecido es lo que habían construido para ocultar el crimen. Pasaron 15 días desde la desaparición del sereno de una obra en Costanera Quirós y Moreno, en la ciudad entrerriana de Colón y el macabro hallazgo.

La obra había estado paralizada durante algunas semanas y se reactivó sin que hubieran tenido noticias del trabajador que abandonó su puesto sin dejar rastros . Nadie realizó la denuncia y tampoco les pareció extraño que no regresara ni atendiera el teléfono. Pero este fin de semana, cuando trabajadores se dedicaban a instalar aberturas en los pisos más altos del edificio, notaron manchas de sangre .

Ese alerta terminó con una inspección en la obra, donde detectaron un olor nauseabundo y moscas que salían del subsuelo. Fue así que, siguiendo esos rastros, detectaron una pared construida de manera "precaria" y que no estaba en los planos del equipo de arquitectos.

Entonces, llamaron a la Policía y así descubrieron un cuerpo. "Estaba en una especie de nicho, debajo de una escalera, envuelto con una frazada y tapado con cal ", explicaron fuentes del caso a Clarín.

El cadáver se hallaba en un avanzado "estado de descomposición" y la identidad del mismo no ha sido confirmada hasta el momento.

Lo cierto es que el cuerpo había sido escondido junto a una mochila, ropa y pertenencias que coincidirían con el obrero desaparecido . Estos indicios permiten sospechar de la identidad de la víctima que -a simple vista- tendría un "fuerte golpe en el cráneo". El hombre sería de nacionalidad paraguaya, habría migrado al país en 2019 y llegó a Entre Ríos en el último tiempo para trabajar en esta obra.

Por las características del hallazgo del cuerpo, los peritos indicaron la necesidad de refrigerarlo durante varios días antes de poder realizar la autopsia , que se desarrollaría este jueves en la Morgue Judicial de Oro Verde.

La principal hipótesis del crimen que baraja el fiscal Alejandro Perroud apunta a un conflicto con un hombre que realizaba "changas" en la obra y que tendría un vínculo con la víctima. Y en función del análisis de las cámaras de seguridad y los testimonios de los testigos pidieron la captura nacional e internacional de Nicolás Alexander "Nino" Acosta (32).

El hombre estuvo prófugo y, a través de un comunicado, habían solicitado colaboración para dar con su paradero.

"Desde esta Jefatura Departamental, bajo las directivas emanadas por el Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr Alejandro Perroud, se solicita la colaboración activa de la población y de los medios de comunicación para localizar a un ciudadano sobre quien pesa una orden de detención inmediata en el marco de una causa por homicidio", indicaba el mensaje oficial.

Finalmente, tras tareas de inteligencia, "Nino" Acosta, quien sería oriundo de Buenos Aires, fue detenido por personal policial en la vía púbica en Colón, se le secuestró un teléfono celular que será analizado por los peritos y este miércoles será indagado por el fiscal Perroud por el delito de homicidio.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín