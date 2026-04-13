Mató a uno de los invitados de su fiesta de cumpleaños y confesó el crimen en un video publicado en sus redes sociales

Un joven que festejaba su cumpleaños en Chaco mató de un tiro a uno de sus invitados luego de una discusión y, tras el crimen, subió un video a sus redes sociales en el que i ntentó explicar lo ocurrido. Aunque reconoció ser el autor del disparo, dijo que actuó en defensa propia , luego de que la víctima le pegase "un puntazo". Este lunes por la mañana, el agresor se entregó a las autoridades y quedó detenido.

Todo inició en la madrugada del domingo en una vivienda de la avenida Chaco al 3.200, en la ciudad de Resistencia en la que Damián Escalante (31) celebraba su cumpleaños. Según cuenta el joven en el video que subió a sus redes, durante el festejo vio que su madre mantenía una discusión con Jonatan "Guasón" Romero (30), a quien la mujer acusó de haberla "tocado". Fue ese el motivo por el que, inicialmente, decidió sacar por la fuerza a su invitado de la casa.

Tras salir, ambos habrían mantenido un entredicho y comenzaron a forcejear. Escalante sostiene que en ese momento Romero le dio "un puntazo" y que por ese motivo le disparó con un arma que una persona -a quien no identifica- le alcanzó.

Sin embargo, este lunes la pareja de la víctima dio otra versión de los hechos. Ante las cámaras de medios locales, la joven sostuvo que su pareja la había acompañado al baño y, cuando salió, era la madre de Escalante quien junto a otras dos mujeres estaban empujando a su esposo. Además, relató que tras retirarse de la vivienda los disparos comenzaron inmediatamente. "Le estaba disparando mientras mi marido corría entre los autos para cubrirse", afirmó.

Tras el crimen, Escalante subió un video a sus redes, según sostuvo, "para explicar un poco" ante las versiones que aseguran que llegó a su casa "a los tiros". "Nunca en mi vida tiré tiros. Siempre lo manejé de perfil bajo", afirma.

"Estoy acusado de un homicidio por la víctima de Guasón. Del fondo del alma le pido mil disculpas a la familia. Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía porque yo también tengo hijos", dijo además en el video Escalante y se lamenta: "Por solamente un segundo".

"Él tuvo una discusión con mi mamá. Escuché una palabra que mi mamá decía que es un zarpado, que la quiso tocar . No sé qué hay de cierto en eso. En eso reaccioné. Reaccioné bien en el momento ese porque le intenté sacar afuera a él", explica Escalante.

Liego, agregó que fuera de su casa increpó a su invitado por haber intentado propasarse con su madre y que intentó "pegarle una piña". "Él viene corriendo. Yo en el portón me entro corriendo y me encaja un puntazo acá" , dice mientras muestra uno de sus brazos ensangrentado.

"En eso yo me pongo ciego. Me dan un arma. Yo en defensa propia actúo a disparar viendo la sangre y todo. La verdad que ahí perdí la noción. Fue solamente un segundo de un momento a otro. Estoy totalmente arrepentido ", afirma.

En las imágenes, Escalante afirmaba que se entregaría este lunes por la mañana, promesa que finalmente cumplió al presentarse junto a su abogada en la sede del Departamento de Investigaciones Complejas. Desde allí, lo trasladaron a Medicina Legal y, posteriormente, quedó a disposición de la Justicia . Su madre había sido detenida horas antes en el marco de la investigación por la misma causa.

Mientras tanto, los investigadores siguen intentando localizar el arma homicida, que no fue encontrada en el lugar del suceso.

Tras el crimen, Sofía Sandoval , la pareja y madre de los hijos del atacante y Jackeline Ortiz , la esposa de la víctima, relataron ante medios locales qué fue lo que ocurrió en la madrugada del domingo.

Según sostuvo Sandoval, en diálogo con Diario Chaco , la víctima y la madre de Escalante "entraron a un lugar que toda la gente iba a hacer pis, sea hombre o mujer" . "En ese transcurso sale la mamá diciendo 'este se zarpó conmigo, es un atrevido' ", sostuvo.

Según afirmó la mujer, luego de que retirasen a Romero de la fiesta alguien le pasó a su pareja un arma "para asustar nomás" . Sin embargo, relató que su invitado volvió "un cuchillo enorme" e intentó atacar a Escalante. "Él puso el brazo para que la puñalada no vaya al pecho. Fue ahí que se asustó tanto del dolor que gatilló , pero si no gatillaba la otra puñalada le iba al cuello", dijo.

Sin embargo, en diálogo con Data Chaco , la pareja de Romero dio otra versión. Según afirmó la mujer, su esposo la acompañó al baño y en el camino se chocó con la madre de Escalante. Al salir, vio que entre la mamá de Escalante y otras chicas estaban empujando a su marido y que por ese motivo decidieron voluntariamente retirarse del lugar.

Según el relato de Ortíz, una vez que ya estaban afuera de la casa vio salir a Damián Escalante y , casi de inmediato, comenzaron los disparos.

" Le estaba disparando mientras mi marido corría entre los autos para cubrirse. Llegó a darle un tiro que lo tumbó y ahí le descargó todo", afirmó. La mujer relató además que en el lugar "todos estaban armados" y que el atacante "tenía dos armas".

Fuente: Clarín