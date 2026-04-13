AMIA: el juez Rafecas ordenó detener a un jerarca iraní que fue la mano derecha del líder Alí Khamenei

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de un nuevo sospechoso por el atentado a la AMIA . Se trata de Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi , mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei , muerto en los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Teherán.

Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi “es el poder en las sombras” , el brazo ejecutor de las operaciones militares y de inteligencia del régimen iraní, dijeron las fuentes judiciales consultadas por LA NACION .

El juez pidió a la Interpol publicar una alerta roja para que sea detenido apenas pise un aeropuerto y envió un pedido de cooperación internacional a Irán para que colabore con su detención. Una formalidad.

Sin embargo, medios isralíes afirmaron que Ali Asghar Mir-Hejazi murió en un ataque aéreo israelí en Teherán el 6 de marzo de 2026 . El ataque tuvo como objetivo un centro de mando subterráneo. No hubo confirmación oficial.

El fiscal federal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso , había pedido la captura en marzo pasado sobre la base de cuatro testimonios que tomó en diciembre de 2024 en París , al amparo de la legislación francesa y mediante las autoridades antiterroristas de ese país.

Actualmente tienen pedido de detención y acusaciones para ser juzgados en ausencia Alí Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Moshen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar , aunque nunca se hayan presentado ante las autoridades judiciales locales.

Ahmad Vahidi quedó al frente de la Guardia Revolucionaria iraní tras los ataques de Israel y Estados Unidos que descabezaron a la cúpula jerárquica de Irán, incluido a su líder supremo Khamenei, para quien Basso había pedido sin éxito su captura internacional en abril del año pasado.

Rafecas avanza con el juicio oral en ausencia contra los sospechosos de la voladura de la AMIA, ocurrida el 18 de julio de 1994 y que causó 85 muertes y 300 heridos.

La Justicia argentina llegó a las pruebas contra Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi luego de que el fiscal Basso viajara en diciembre pasado a París, donde le tomó declaración a cuatro disidentes iraníes refugiados allí que integran la International Council of Resistance of Iran , una organización en el exilio.

Dos de ellos ya habían testificado en la causa AMIA a comienzos de la investigación, en una declaración que le tomó el entonces juez Juan José Galeano . Ahora se amplió esa declaración y se sumaron otros dos testimonios.

Las declaraciones permitieron respaldar las acusaciones contra Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi como quien dio la orden directa del atentado y quien estuvo en Buenos Aires en 1993, un año antes del ataque. En esta ciudad se reunió con Mohsen Rabbani , que en ese momento era un líder religioso que no tenía el status diplomático, que adquirió al año siguiente como delegado cultural de la embajada de Irán en Argentina .

“Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi raramente salía de Irán y llegó a Buenos Aires para reunirse con Rabbani, que no era nadie en esa época”, dijo uno de los investigadores. La presencia de Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi está corroborada por su visa de entrada al país y sus rastros en Migraciones .

La fiscalía entiende que las declaraciones de los disidentes iraníes corroboraron las afirmaciones del fiscal Alberto Nisman acerca de quiénes estuvieron detrás de la decisión del atentado, de quién dio la orden y cómo se ejecutó el ataque, dijeron las fuentes.

A comienzos del año llegaron desde París a Buenos Aires las copias físicas de las declaraciones que tomó el fiscal a fines de diciembre pasado, junto con documentos, libros y hasta diarios de la época.

Las nuevas pruebas ocupan medio metro de altura, entre documentos y libros. Entre los papeles hay un diario de la comunidad de iraníes exiliados en el extranjero de agosto de 1994 en el que se señalaba que Irán era el responsable del atentado a la AMIA.

Los disidentes iraníes que apuntaron a Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi fueron de los primeros que comunicaron a la Argentina que Irán estaba detrás del atentado.

Son políticos que lucharon contra el Shá, sufrieron prisión y luego se exiliaron con el actual régimen. Conocieron a los iraníes con pedido de captura, estudiaron juntos, y además su organización tiene gente infiltrada en el régimen iraní para acceder a información directa sobre el proceso de toma de decisiones, dijo una fuente del caso.

Los extranjeros dijeron que cada sábado se reunía el Consejo Supremo para la toma de decisiones, como ocurrió ahora cuando Israel atacó y provocó la muerte del líder Khamenei reunido con los jerarcas en un edificio de Teherán.

Las decisiones de ese Consejo Supremo debían ser validadas por Khamenei, por lo que el fiscal entiende que Khamenei dio la orden formal, pero Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi, que preside el Comité Especial, es quien la comunicó y ejecutó .

Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi es conocido como “el poder en las sombras”; es un influyente clérigo y político iraní, clave en el círculo íntimo de Khamenei como subdirector de gabinete .

Considerado una figura central del “Estado profundo” iraní , se encargó de supervisar tareas de inteligencia y represalias. También fue el principal intermediario de las órdenes que durante años dio Khamenei a los aparatos de seguridad y el Poder Judicial.

Los disidentes iraníes le atribuyen el mando de equipos de inteligencia paralelos dentro de la Oficina del Líder Supremo. La Unión Europea sancionó a Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi en abril de 2012 y Estados Unidos lo hizo en enero de 2020 , a raíz de su papel en la represión de las protestas de civiles de 2009 y violaciones de derechos humanos.

Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi ocupó el Ministerio de Inteligencia de Irán y los servicios extranjeros lo conocen por actuar tras bambalinas, como uno de los funcionarios poderosos con bajo perfil. La mano que mece la cuna del terror, dicen los expertos en terrorismo internacional.

Fuente: La Nación