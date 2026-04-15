Un crimen que conmueve a dos provincias: hallaron muerta a una arquitecta trans tucumana en su casa de Córdoba, con múltiples puñaladas

Vica Monteros, una arquitecta trans de 44 años y oriunda de Tucumán , fue asesinada en la ciudad de Córdoba en lo que se describió como "un ataque violento" dentro de su propia casa, en el barrio Alberdi. Este miércoles, las autoridades cordobesas detuvieron a un sospechoso y la causa fue caratulada como homicidio calificado.

La víctima fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en la calle Mendoza al 300, donde los vecinos ingresaron tras advertir un principio de incendio . Monteros estaba boca abajo, con múltiples heridas de arma blanca.

Según una reconstrucción preliminar que realizaron los investigadores, el ataque habría sido directo y letal: el agresor la apuñaló por la espalda y de frente . La víctima presentaba decenas de heridas.

Una primera hipótesis indica que el sospechoso habría ingresado a la casa con intenciones de perpetuar un robo y en ese marco se produjo el asesinato. Sin embargo, por la cantidad de puñaladas se encuadró el caso como homicidio calificado.

En la escena, además de las heridas de arma blanca, los peritos detectaron signos de violencia física adicional , lo que refuerza la hipótesis de un ataque prolongado y con un alto grado de agresividad.

Tras cometer el crimen, el agresor habría intentado prender fuego la casa pero el rápido accionar de los vecinos evitó que el incendio avanzara.

El fiscal Guillermo González , de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial 1 de la provincia de Córdoba, confirmó que, a partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y pericias, se logró identificar y detener a un hombre señalado como el principal sospechoso del crimen.

El acusado, un hombre de 27 años , será trasladado a la cárcel de Bouwer en las próximas horas, mientras continúa la investigación para determinar con precisión la mecánica del hecho, el vínculo con la víctima y el móvil definitivo.

Según fuentes de la investigación, el presunto asesino y la víctima mantenían comunicaciones previas por redes sociales , con un contacto fluido, lo cual indicaría que se trató de algo más que un robo.

“Los indicios nos dicen que fue con alevosía” , dijo en conferencia de prensa el fiscal González, que imputó al detenido por el presunto delito de homicidio calificado.

Monteros era oriunda de Tucumán pero residía en Córdoba, donde desarrollaba su carrera como arquitecta. Además, participaba en espacios sociales vinculados a la diversidad y había impulsado iniciativas como el equipo de fútbol inclusivo “Fuma Espuma”, primer equipo de futbol gay de Córdoba.

“Justicia por nuestrx amigx Vica, fundadora de Fuma Espuma. Basta de crímenes de odio contra nuestra comunidad”, pidieron desde la cuenta de Instagram del equipo.

En las últimas horas, Ofelia Herrera y Luciana, madre y hermana de la víctima, llegaron a Córdoba desde Tucumán, y aseguraron que Vica era “una persona excelente”. En diálogo con Radio Mitre Córdoba , consideraron que "fue asesinada por su orientación sexual".

Fuente: Clarín