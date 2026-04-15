“Me cegué, no controlé ansiedad y bronca, saqué un arma y disparé”: la defensa del colorista que mató a un peluquero en Recoleta

“Me cegué, me enojé, no controlé ansiedad y bronca, saqué un arma y disparé” . Así, con crudeza, el colorista Luis Abel Guzmán (45) describió el momento previo a matar de un disparo en la cabeza a Germán Gabriel Medina (33), un compañero suyo de la peluquería Verdini de Recoleta, el 20 de marzo del 2024.

Guzmán declaró hoy ante los jueces Javier De la Fuente, Marcelo Alvero y Maximiliano Dialeva Balmaceda, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24 porteño. No aceptó preguntas de la fiscalía y querella y solo respondió consultas de sus abogados defensores.

En gran parte de su declaración, el imputado hizo referencia al cobro de una indemnización por parte de su empleador, Facundo Verdini, la cual no llegó a concretarse.

Luego de que el juez De la Fuente llamara la atención a sus defensores sobre que las preguntas tengan relación al hecho procesal, Guzmán relató que sucedió el día del crimen de Medina.

“Medina le dice a Verdini que me iban a echar, que soy un empleado más y que mañana no iba a trabajar más. Ahí me puse mal porque no esperé esa respuesta de tantos años que lo conozco (a Verdini), me cegué, me enojé, no controlé ansiedad y bronca, saqué un arma y disparé. No medí las consecuencias. De ahí cambio completamente todo, todo lo que esto viviendo ahora”, expresó, angustiado.

Fuente: Clarín