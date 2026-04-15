Jonatan Viale reveló que el Gobierno de Kicillof le ofreció a su padre recibir una vacuna contra el Covid antes de tiempo, pero él la rechazó

El periodista Jonatan Viale reveló anoche algo que jamás había contado en público. Contó que en 2021, cuando estaban iniciando las campañas de vacunación contra el Covid-19, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires le ofreció a su padre, Mauro Viale, recibir la vacuna antes de tiempo, pero él se negó . Fue como parte una estrategia de difusión para prevenir más contagios.

Poco tiempo después, ese mismo año, el periodista murió por un cuadro de coronavirus .

"Creo que nunca lo conté, pero a mi viejo le ofrecieron, el gobierno de (Axel) Kicillof, que se ponga una vacuna, como Beatriz Sarlo, demostrativa... porque la gente tenía miedo ", recordó en una entrevista realizada anoche por Mario Pergolini en Eltrece.

Sin embargo, Viale padre dijo que no. " Mi viejo dijo que no, porque tenía que ser por orden de edades . Tuvimos una charla al respecto, le dije que me parecía bien que diga que no", expresó Jonatan .

"Obviamente entrás en la duda, mirá si pasa algo... Te podrías salvar, pero no. De hecho fue lo que pasó ", señaló el periodista y conductor de TN .

Mauro Viale falleció en abril de 2021, a los 73 años, producto de un Covid severo , que lo dejó internado en el Sanatorio Los Arcos, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio .

El caso generó mucha conmoción social debido a que Viale era una reconocida figura del periodismo, pero además porque había sido vacunado pocos días antes de contraer la enfermedad .

En ese sentido, Jonatan Viale destacó que su padre se negó a ser inoculado antes de lo que correspondía y se vacunó cuando le tocaba según los turnos.

"Beatriz Sarlo hizo lo mismo y contó al aire que la rechazó. Mi viejo también", dijo.

En marzo de 2021, Sarlo había dicho públicamente que le ofrecieron una vacuna “por debajo de la mesa” y mencionó a la esposa del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aunque luego aclaró ante la Justicia que fue a través de un editor y que era para una campaña pública .

La iniciativa del gobierno bonaerense fue parte de una campaña de concientización, que se hizo públicamente, y no estuvo relacionada con lo que se conoció como Vacunatorio VIP del gobierno de Alberto Fernández , donde la Justicia investigó la aplicación de vacunas a empresarios, funcionarios y otras personalidades en el Ministerio de Salud de la Nación -bajo la gestión de Ginés González García- y en el Hospital Posadas por fuera del orden establecido en el protocolo .

Fuente: Clarín