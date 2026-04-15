La tragedia de Shadya Altamirano: fotos y videos íntimos por WhatsApp, una decisión drástica y ¿otro “hijo del poder”?

Shadya Altamirano debería haber estado festejando este miércoles su cumpleaños 30. Pero hoy su familia está de duelo, ya que el fin de semana pasado ella fue encontrada muerta por su papá, José Luis Altamirano Guerrero , un reconocido odontólogo de 71 años que llegó a Pinto (Santiago del Estero) desde Tarija (Bolivia) hace más de tres décadas.

El sábado 11 de abril, la joven se suicidó en un terreno enfrente de su casa, en esta localidad ubicada en el sudeste de la provincia, cabecera del departamento Aguirre, sobre el kilómetro 496 de la ruta nacional 34, donde viven casi 4.700 habitantes.

Según su mamá, María Verónica Rodríguez (52) , lo hizo porque no podía soportar que su ex novio hubiera viralizado fotos y videos íntimos "donde se burlaba de ella".

La víctima tenía cuatro hermanos varones (de 31, 25 y 21 años), con quienes había formado el grupo Hermanos Altamirano.

"Somos una familia que ama el folclore", dijo a Clarín la mamá de Shadya, quien era bailarina y profesora de danzas folclóricas y de zumba. Su nombre significa "cantante" en árabe.

En 2024 se había recibido de abogada en la Universidad Siglo XXI, pero actualmente -como su mamá, que es docente de nivel primario- estaba sin trabajo.

"Desde los 16 años, andaba con un noviecito, pero nunca lo presentó de manera formal. Era una relación enfermiza, iban y venían ", describió Verónica, quien este sábado 18 cumplirá 53 años.

La mamá agregó que "ella lo amaba y él era de esos chicos que la usaba, la tenía, le hacía probar estupefacientes".

Lo cierto es que, según la denuncia de la familia, el mes pasado este hombre, de 43 años, le envió a sus amigos en un grupo de WhatsApp fotos y videos sexuales con Shadya.

Al día siguiente, avergonzada, la mujer presentó la denuncia por "amenazas ", en la Comisaría Comunitaria N° 15 de Pinto. Esto ocurrió el 1° de marzo.

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero informó que a partir de allí " se puso a disposición de la denunciante las herramientas con las que cuenta el Estado para la protección de las víctimas, en primer lugar con la instalación del botón antipático en su dispositivo celular, negándose la misma a tal medida y firmando el acta respectiva ".

Asimismo, señaló que la mamá de Shadya se presentó el 11 de abril , a las 19.15, en la Comisaría 15 del Menor y la Familia, antes del hallazgo, donde expuso que su hija "hace años estuvo en tratamiento psiquiátrico por padecer problemas de trastorno excesivo compulsivo y que nunca culminó el tratamiento, y que no se dejaba ayudar, y que había tenido varios intentos de autolesión , y que quería dejar asentado ello ante cualquier eventualidad" .

" Al tomar conocimiento del deceso de la ciudadana Altamirano, desde la Unidad Fiscal se dio inicio a la investigación, tomándose todas las medidas tendientes al esclarecimiento del caso, con la realización de autopsia, secuestro del teléfono celular y de un blíster de pastillas que se encontraba en su poder ", completó el MPF.

Rodríguez, en diálogo con este medio, apuntó que el hombre que viralizó las fotos y videos sexuales "es familiar de la fiscal general de la Circunscripción de Añatuya (María Emilia Ganem); él hacía alarde de eso y decía ' a mí nadie me va a hacer nada' ".

Por su parte, las juezas de Control y Garantías de la Circunscripción Judicial de Añatuya, Ana María Gonzalez Ruiz y Gladys Alami , aseguraron que "no consta ingreso de petición de medidas de protección" para la víctima tras su denuncia.

"Que se sepa que el Estado no hizo nada, guardaron y callaron todo porque es un hijo del poder . Mi hija estaba llena de vida y tomó esta decisión por un cúmulo de cosas que venía padeciendo. Ella decía: ' Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas' ", añadió la madre.

Rodríguez contó que recién fue convocada para declarar este miércoles, cuando la noticia trascendió en los medios santiagueños.

El celular de su hija fue secuestrado para realizar pericias y todavía no se lo restituyeron a la familia.

La joven no dejó ningún mensaje de despedida. "Creemos que fue un impulso", afirmó su mamá entre lágrimas y completó: "Pueden preguntar en el pueblo cómo somos como familia y quién era Shadya. Nos dejaron solos ".

Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025 el suicidio se consolidó como la tercera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años.

En el mundo, cada año, más de 700 mil personas se quitan la vida.

En Argentina, de acuerdo al Ministerio de Salud, se suicida un adolescente por día en el país y se trata de la segunda causa de muerte de chicas y chicos entre 10 y 19 años.

En la Ciudad de Buenos Aires se registraron 596 internaciones de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida, indicó el Ministerio Público Tutelar de esta jurisdicción.

En los 24 municipios del Gran Buenos Aires se contabilizaron 795 suicidios en 2023, una tasa de 7,4 hechos por cada 100 mil habitantes. En la Ciudad, esa tasa fue del 6,1 ese año, publicó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Centro de Asistencia al Suicida (CAS): ante una situación de riesgo, recurrir personalmente o en nombre de otra persona al centro de salud más cercano o comunicarse a los siguientes números: 135 (línea gratuita) / (011) 5275-1135 / (0800) 345-1435 desde todo el país.

Si usted, un familiar o allegado está atravesando una crisis emocional profunda, tiene ideas sobre el suicidio o teme producirse algún daño o producirlo a terceros, concurra a uno de los siguientes hospitales con servicio de salud mental en la Ciudad o el Gran Buenos Aires ( click aquí ).

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín