Lluvias “según el barrio”: el fenómeno que hizo que la tormenta fuera tan dispar a solo kilómetros de distancia

Durante la madrugada del miércoles cayeron casi 50 milímetros en pocos horas sobre la Ciudad de Buenos Aires. Pero en gran parte del AMBA las consecuencias de las precipitaciones fueron bastante dispares.

Mientras que en algunas zonas apenas se sintieron "baldazos", en otras hubo demoras en los accesos, cortes de luz y problemas para viajar . El pronóstico anticipa que las precipitaciones van a seguir durante todo el día y que se extenderán hasta el viernes. Hay alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el AMBA y se prevé una importante caída de agua hacia la noche .

En este escenario, con 95% de humedad sostenida, ¿por qué puede llover tanto en un barrio y tan poco a solo kilómetros?

"Este fenómeno estuvo caracterizado por tormentas , y las tormentas tienen la particularidad de generar precipitaciones heterogéneas, es decir, no son uniformes como los días de llovizna o de lluvia débil", explica a Clarín el meteorólogo Mauricio Saldívar.

Entonces, como detalla el también investigador en Gestión de Riesgos Climáticos, son los chaparrones -"que son focos puntuales, bien localizados"- los que pueden amargar de más a algunos vecinos y menos a otros, en la misma jurisdicción.

"El ejemplo más claro de esa diferencia fue lo que pasó en La Plata en 2013 , con la inundación el 2 de abril. En aquel momento el registro oficial del Servicio Meteorológico nacional daba 190 mm, aproximadamente en 24 horas, lo que no explicaba la intensidad de la inundación, pero a 5 km del aeropuerto de La Plata, donde se encuentra el pluviómetro de SMN, tuvimos la suerte de contar con un pluviómetro de la Universidad Nacional de la Plata, que marcó casi 400 mm, 392 mm en el mismo período que el otro había marcado alrededor de 190 mm, es decir, casi el doble ", detalla Saldívar.

De nuevo, insiste en que las tormentas "son así " al generar precipitaciones: "Esto explica por qué Aeroparque ahora tuvo 106 mm , Ortúzar, que está casi en el centro de la Ciudad, apenas 50 mm, la zona oeste alrededor de 15 a 20 mm, y en La Plata hubo solo 3 mm de precipitación".

¿Se puede saber cuánto más llovió según la zona? "Calculé que la lluvia fue casi ocho veces más intensa en la zona costera de la Ciudad de Buenos Aires , en la zona ribereña, que tierra adentro. Esas diferencias se dieron en distancias de 10 a 15 km, y es un fenómeno que suele registrarse con frecuencia en la Ciudad, por las características de sus tormentas", responde el experto.

De acuerdo al meteorólogo Christian Garavaglia, que fue monitoreando la situación desde su cuenta de la red social X, "prácticamente llovió 10 veces más en la zona ribereña, respecto al limite oeste de la ciudad con el GBA. Es impactante ver estas diferencias en tan solo 15-20 km ".

La situación respondió "muy probablemente", detalló, a "un forzante de mesoescala asociado a convergencia de humedad en capas bajas sobre el Río de la Plata, favoreciendo núcleos precipitantes con muy poco movimiento". Esas situaciones, siguió Garavaglia, "son, meteorológicamente, de las más riesgosas , ante el riesgo de inundación repentina (Flash Flood)"

Según sus posteos, con datos no oficiales, las lluvias superaban "los 120 milímetros particularmente en los barrios de Palermo y Belgrano" , cuando promediaba la mañana.

¿En algunos barrios llovió más en el día que lo que llueve en el mes? "Eso sólo vale para Aeroparque, donde llovieron 106 mm y el promedio de precipitación para el mes son 105 mm. Para la Ciudad de Buenos Aires, donde cayeron alrededor de 50 mm, la situación es distinta, llovió menos de la mitad de lo que suele llover a lo largo del mes . Y en otros lugares del Gran Buenos Aires ha llovido entre el 5% ,como en La Plata, y el 20% en el resto del AMBA, así que no en todos lados ha llovido lo que suele llover en el mes", marca Saldívar.

El cambio en el clima se dará el jueves, con una mínima de 18°C y una máxima de 23°C , comenzando con lluvias aisladas y un cielo que se despejará adentrándose en el día, con ráfagas de viento de 50 kilómetros por hora durante la noche.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín