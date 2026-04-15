Internaron a un nene de dos años con lesiones cerebrales: investigan si la madre lo maltrataba

El diagnóstico de lesiones cerebrales en un nene de tan solo dos años , que este miércoles seguía internado en terapia intensiva, llevó a las autoridades de un hospital pediátrico de Mendoza a presentar una denuncia ante la justicia para que se investigue si el niño fue víctima de maltrato.

El nene fue hospitalizado el viernes último y los médicos detectaron que presenta lesiones cerebrales compatibles con maltrato infantil, con lo cual comenzaron a indagar en el entorno familiar y dispusieron también realizar análisis en su hermano mellizo, quien solo pasó por observación y fue regresado a su casa.

En ese marco, según fuentes vinculadas a la investigación, los médicos del hospital pediátrico Humberto Notti dieron aviso a la Justicia para que averigüen si fue víctima de un episodio de violencia en su círculo familiar . El nene se encuentra internado "en estado delicado", dijeron los informantes.

Y, señalaron que los padres se encuentran separados y los niños estaban a cargo de la madre, quien convive con su nueva pareja. Tras las denuncias y la declaración de testigos, la justicia dispuso este miércoles una medida de restricción de acercamiento para la mujer.

En el caso, intervienen el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato infantil (PPMI) que realizan un seguimiento detallado de la situación de la familia y el niño, quien ya había estado internado en el mismo hospital meses atrás.

Fuente: Clarín