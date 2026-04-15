Las 3 plantas de interior que viven en agua y mejoran la calidad del aire: son fáciles de mantener

Las plantas en casa no solo suman color y vida, sino que también pueden tener otros beneficios, como mejorar el ambiente y la calidad del aire . En este marco, hay tres especies que crecen directamente en agua y cumplen esa función, además de que también son súper fáciles de mantener.

Se trata del filodendro , el lazo de amor y el coleo . Estas plantas pueden decorar cualquier rincón y le aportan un toque único al hogar, por lo que son perfectas para ubicar en cualquier lado.

A continuación, te contamos cuáles son las tres plantas recomendadas para tener en agua y que ayudan a mejorar el ambiente de la casa:

El filodendro es una de las plantas más fáciles de adaptar al agua. Se reproduce con facilidad a partir de esquejes y crece muy bien en interiores.

Esta especie ayuda a mejorar la calidad del aire, es resistente y de requiere de pocos cuidados . Además, aporta un verde intenso y elegante y es ideal para colocar en un estante alto, ya que con sus hojas colgantes le da un aspecto increíble.

Cómo cuidarlo: Colocá un tallo en agua y cambiá el agua cada semana para evitar bacterias.

La cinta , también conocida como lazo de amor o malamadre, es ideal para tener en agua. Produce “hijitos” que se pueden colocar directamente en frascos o vasos.

También es muy resistente y fácil de cuidar . Se adapta a distintos ambientes y es ideal para principiantes o personas que no tienen mucho tiempo.

Cómo cuidarla: Poné los brotes en agua y asegurate de que reciban luz indirecta.

El coleo es una opción menos conocida, pero súper decorativa gracias a sus hojas de colores llamativos.

Entre sus beneficios, se encuentran que se reproduce fácilmente en agua, aporta color y originalidad a cualquier espacio de la casa , por lo que es ideal para poner en el living o dormitorio. Además, crece rápido y es muy vistosa.

Cómo cuidarlo: Cortá un esqueje y colocalo en agua limpia, cambiándola regularmente.

Fuente: TN