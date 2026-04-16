Un chino acusado de estafas cripto en Nigeria cayó en Ezeiza con un pasaporte trucho de Paraguay

Un ciudadano chino acusado de montar un esquema de e stafas con criptomonedas en África fue detenido en las últimas horas en el Aeropuerto de Ezeiza. El acusado, que tenía una alta roja con pedido de captura con notificación roja de Interpol , había intentado ingresar al país con un pasaporte trucho en el que se presentaba como paraguayo naturalizado.

Según confirmaron fuentes del caso a Clarín , a D.Z. se le atribuye haber orquestado un fraude con criptomonedas en Nigeria , con el que atraía inversores con promesas de alto rendimiento .

Los problemas comenzaron cuando los damnificados encontraron que les habían restringido el acceso a las plataformas donde se encontraba el dinero invertido.

Hasta el momento, se confirmaron pérdidas por 24,4 millones de dólares , aunque se estiman que podrían alcanzar los 49.4 millones de dólares , según consta en la documentación por la que pedía su captura.

En su intento de escape, D.Z. intentó ingresar a la Argentina en un vuelo que venía desde París y fue detectado en los controles migratorios por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Según informó este jueves el Ministerio de Seguridad, al momento de su identificación, el pasajero se encontraba utilizando documentación de viaje falsa , correspondiente a un pasaporte de la República del Paraguay.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora y las autoridades anticiparon que avanzarán con su proceso de extradición.

Fuente: Clarín