Un adolescente abusó a dos nenas de 4 y 5 años, grabó los ataques y fue detenido junto a su familia

Una alerta proveniente de Estados Unidos activó una investigación en Santiago del Estero , que culminó con la detención de una pareja y su hijo adolescente en el barrio Juan Díaz de Solís Ampliación. El joven sería el principal acusado de haber abusado sexualmente de dos nenas de 4 y 5 años , mientras que sus padres fueron acusados de haber distribuido el material de abuso sexual infantil (MASI).

El operativo, coordinado por el Departamento Trata de Personas y las fiscales Érika Leguizamón, Yésica Lucas y Vanina Aguilera, fue autorizado por la jueza con competencia juvenil, Érika Casagrande Valdueza. Los detenidos son un joven de 16 años y sus padres , quienes fueron identificados como R. D. P. , un docente de Educación Especial, y una mujer de iniciales P. A. R.

La intervención policial se produjo tras la recepción de un correo electrónico de un organismo estadounidense especializado que alertó sobre la existencia de material de abuso sexual infantil generado y distribuido desde la capital santiagueña.

De acuerdo con la información publicada por Diario Panorama , la investigación derivó en un allanamiento en el domicilio de la familia, donde se incautaron dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y prendas de vestir que pertenecerían a las víctimas .

Durante aproximadamente siete horas, los policías y los peritos trabajaron en la vivienda, en donde pudieron identificar la habitación donde las nenas de 4 y 5 años fueron abusadas y grabadas con las cámaras de teléfonos celulares.

Frente a esto, el adolescente fue imputado por los delitos de tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil , además de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores . En el caso de sus padres, fueron acusados de tenencia con fines de distribución, producción y distribución de material de abuso sexual infantil , así como de corrupción de menores .

Por otro lado, la investigación descubrió que la familia detenida realizaba reuniones religiosas de la fe umbanda, en las que congregaban a amigos y niños del entorno. A partir de esto, una de las hipótesis que sostendrían las autoridades apuntaría a que el adolescente habría cometido los abusos contra las dos menores de edad mientras los adultos participaban de los ritos.

Según detallaron las autoridades, en paralelo se celebraban reuniones infantiles en el contexto umbanda, las cuales se enfocarían en la enseñanza de valores y la guía espiritual bajo la energía de las deidades representativas de esta religión.

De la misma manera, indicaron que las familias de las víctimas y los residentes del mismo barrio desconocían los hechos hasta la notificación oficial . Ante la falta de denuncias, explicaron que el rumbo de la causa fue guiado por tecnología forense, análisis del contenido de los dispositivos y reconocimiento de las víctimas a través de sus prendas.

En línea con esto, señalaron que la ropa de las menores secuestradas será sometida a pericias con el objetivo de cotejar ADN y confirmar la identidad de las niñas que aparecen en los videos analizados. El caso es considerado especialmente grave por tratarse de una causa de pornografía infantil iniciada desde un ataque sexual, producción y distribución local del material, lo cual, según los funcionarios, descarta la posibilidad de que el material haya llegado desde otro lugar.

Los operativos contaron con la participación de especialistas de la Dirección de Perfilación Criminal, psicólogos, asistentes sociales y representantes del Ministerio Pupilar. Las familias de las víctimas fueron informadas de la situación y recibieron asistencia profesional.

En los próximos días, las fiscales citarán a más integrantes de la comunidad umbanda para reconstruir la dinámica de los encuentros en la casa investigada y determinar si hubo más víctimas o hechos similares. No obstante, la causa permanece bajo secreto de sumario, mientras continúan los peritajes y la indagatoria a los imputados.

Fuente: Infobae