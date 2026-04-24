UEFA suspendió a Gianluca Prestianni por seis partidos por “uso de lenguaje homofóbico”

La UEFA suspendió este viernes al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni por seis partidos por comportamiento “discriminatorio”, aunque tres de esos duelos quedan en suspenso durante un periodo de dos años. Es decir, Prestianni deberá cumplir de forma efectiva tres encuentros de sanción, siempre que no reincida durante ese plazo.

El argentino del Benfica, de 20 años, fue acusado de decirle “mono” a la estrella del Real Madrid Vinicius en el juego de ida de los playoffs a octavos de final de la Champions, el 17 de febrero en Lisboa. El árbitro activó el protocolo antirracista y Vinícius y otros jugadores blancos, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron la supuesta discriminación.

Además, la UEFA aclara que dentro de esa sanción global se incluye el partido de suspensión provisional que el futbolista ya cumplió en la eliminatoria de play-off de la Champions League 2025/26 entre Real Madrid y Benfica, disputada el 25 de febrero.

Así lo ha anunciado este viernes el Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo , que ha hecho pública su decisión tras la investigación abierta al jugador del Benfica . La UEFA solicita a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión por lo que podría perderse el Mundial

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Fuente: La Nación