Trump dice que “probablemente” podría retirar las tropas de EE.UU de Italia y España

WASHINGTON.– Un día después de anunciar que estaba estudiando reducir el número de militares en Alemania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que “probablemente” consideraría retirar también las tropas norteamericanas de Italia y España.

Trump ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, que quedó cerrado al tráfico marítimo mundial tras el inicio de la guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Un correo electrónico interno del Pentágono, del que se informó la semana pasada, esbozaba opciones para que Estados Unidos castigara a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no habían apoyado las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán, incluida la suspensión de España de la alianza.

Trump, quien a principios mes barajó la posibilidad de retirar algunas tropas estadounidenses de Europa, dijo el miércoles que su gobierno estaba estudiando recortes en las fuerzas en Alemania y que pronto se tomaría una decisión.

Cuando se le preguntó este jueves si también consideraría retirar las tropas estadounidenses de Italia y España, dos países que también se han mostrado críticos con la guerra contra Irán, respondió: “Probablemente (...) Mira, ¿por qué no iba a hacerlo? Italia no nos ha ayudado en absoluto y España ha sido horrible, absolutamente horrible".

“Es la OTAN. No es ni siquiera una cuestión de lo malos que sean. Sería otra cosa si lo hubieran dicho con cortesía", explicó Trump.

“Miren el nivel de ayuda que están brindando a Ucrania . Han causado un desastre en Ucrania: un caos total. Lo increíble es que han usado el estrecho de Ormuz, mientras que nosotros no lo usamos", subrayó, aludiendo a que el paso beneficia más a los europeos que a su país.

La economía de Irán “se está derrumbando: el bloqueo es increíble; Irán ya no tiene ingresos petroleros”, dijo por otra parte, y reiteró que nadie sabe quiénes son los líderes de Irán. “Irán está desesperado por llegar a un acuerdo”, añadió, y describió el conflicto como “una operación militar; no lo llamo guerra”.

El mes pasado, Trump amenazó con imponer un embargo comercial total a España después de que su aliado europeo se negó a permitir que el Ejército estadounidense usara sus bases para misiones relacionadas con ataques contra Irán.

En Italia hay 13.000 soldados estadounidenses en varias bases; en España, 4000. En Alemania la presencia es de cerca de 39.000 efectivos en bases como Ramstein, Garnison y Grafenwoehr.

En cuestión de pocas horas, Trump lanzó un doble ataque al canciller Friedrich Merz: primero anunciando que estaría dispuesto a reducir las tropas en Alemania y luego aconsejándole que se ocupara “de Ucrania y de su país, que está en ruinas” en lugar de ocuparse de Irán.

Trump le pasó la factura a Merz por las declaraciones del canciller emitidas días atrás, cuando llegó a decir que Estados Unidos no tenía “ninguna estrategia” para salir del conflicto en Irán, añadiendo que el liderazgo de Teherán “está humillando a toda una nación”, la estadounidense. Esta última frase enfureció al magnate.

Durante su visita a un campo de adiestramiento del Ejército en Munster, Merz, que hasta el miércoles negaba que existiera un problema con el presidente estadounidense, señaló: “En este periodo turbulento seguimos una línea clara. Esta línea sigue fundamentándose en la OTAN y en una asociación transatlántica fiable".

Su ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, respondió entrando en el fondo de la cuestión. “Estamos preparados para ello , lo estamos debatiendo en profundidad y en un espíritu de confianza con todos los órganos de la OTAN, y esperamos decisiones de los estadounidenses al respecto", aseguró.

Fuente: La Nación