Trump arremetió contra León XIV y el Papa dijo que no tiene “intención de entrar en un debate”

ROMA.- Pocas horas después del inusual ataque del presidente Donald Trump en un posteo en su red social, el papa León aprovechó del saludo a los periodistas durante el vuelo que lo llevó desde Roma a Argel para salir a responderle .

Preguntado si le tiene miedo a la administración Trump , como sostenía el presidente de su país, sonriente y muy sereno, contestó: “ No, no le tengo miedo a la administración Trump o de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio , que es lo que creo que tengo que hacer, que es el motivo por el que la Iglesia está aquí”, afirmó.

“No soy un político, no vemos a la política exterior con la misma perspectiva, sino como constructores de paz”, añadió, con su estilo parco. “ No tengo intención de entrar en debate con él ”, subrayó. “El mensaje es siempre el mismo, promover la paz y lo digo a todos los líderes del mundo, no sólo a él”, también dijo.

“Pienso que el mensaje del Evangelio no debe ser abusado como algunos están haciendo y yo sigo hablando con fuerza en contra de la guerra, tratando de promover la paz, promoviendo el diálogo y el multilateralismo con los Estados para buscar soluciones a los problemas”, subrayó.

“Demasiada gente está sufriendo hoy, demasiados inocentes han sido matados y creo que alguien tiene que levantarse y decir que hay un camino mejor”, planteó. Como Trump escribió un largo comentario en su red social “Truth” (Verdad), Robert Prevost, nacido en Chicago hace 70 años, comentó: “ es irónico el mismo nombre del sitio, y no agrego más ”.

“ Pienso que las personas que leen, pueden sacar sus propias conclusiones ”, también dijo, refiriéndose al posteo, en el cual Trump hasta escribió que Robert Prevost fue electo en el cónclave de mayo del año pasado gracias a él : “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, escribió.

Trump se negó el lunes a disculparse por criticar al papa León XIV. “ No hay nada por lo que disculparse. Está equivocado ”, dijo a periodistas. “El papa León dijo cosas que son incorrectas. Estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear”, afirmó el mandatario y agregó que el papa era “ muy débil en materia de delincuencia y en otras cosas ”.

El increíble posteo de Trump, evidentemente molesto con los reiterados llamados a la paz de León , que consideró además “inaceptable” su apocalíptica amenaza contra Irán del martes pasado y que el sábado en un vigilia por la paz condenó el “delirio de omnipotencia agresivo” que impulsa las guerras, causó enseguida reacciones en todo el mundo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó este lunes de “ inaceptables ” las críticas del presidente de Estados Unidos. “Considero inaceptables las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra ”, afirmó en un comunicado.

El arzobispo Paul S. Coakley , presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, expresó su consternación por el ataque. “ Me duele profundamente que el presidente haya optado por escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre . El Papa León XIV no es su adversario, ni es un político. Es el Vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y vela por el bienestar de las almas”, declaró en un comunicado.

@BishopScicluna says Church in Malta stands behind the Holy Father following unjustifiable attack by US President. He has conveyed his concerns on this matter to the US Ambassador to Malta and assured her that the Church in Malta stands with @Pontifex . https://t.co/HsCZkl0Olj

Coincidió con esta declaración la Conferencia Episcopal italiana (CEI), que destacó que “en un tiempo marcado por el conflicto y la tensión internacional, su voz representa un llamado exigente a la dignidad humana, al diálogo y a la responsabilidad ”. “Las iglesias en Italia renuevan su cercanía y afecto al Papa, esperando el respeto de todos hacia él y su ministerio”, añadió.

En línea con lo anterior, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna , muy cercano al Papa, fue más allá: tildó de “injustificable” el ataque al Santo Padre de parte de Trump e informó que se había comunicado con el embajador de Estados Unidos en Malta para transmitirle su preocupación.

“ Roma respalda al Papa León XIII . Los ataques de Donald Trump contra su elevada enseñanza espiritual y su compromiso con la paz son inaceptables y ofenden la sensibilidad y la conciencia”, escribió en su cuenta de X el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri . “La ciudad de Roma, unida de manera singular a su obispo, reafirma firmemente los valores del respeto, el diálogo y la paz”.

Roma è vicina a Papa Leone. Gli attacchi di Donald Trump al suo alto magistero spirituale e al suo impegno per la pace sono inaccettabili e feriscono sensibilità e coscienze. La città di Roma, legata in modo unico al suo Vescovo, ribadisce con fermezza i valori del rispetto, del…

También el presidente iraní, Masoud Pezeshkian , condenó el “insulto” dirigido al papa León XIV “ en nombre de la gran nación de Irán” . “Declaro que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la fraternidad, es inaceptable para cualquier persona libre”, afirmó.

عالی جناب پاپ لئون چهاردهم ( @Pontifex ) به نمایندگی از ملت بزرگ ایران توهین به جنابعالی را محکوم می‌کنم و اعلام میدارم هتک حرمت عیسی (ع)، پیامبر صلح و برادری برای هیچ آزاده‌ای قابل قبول نیست. از الله برای شما سربلندی آرزو میکنم. https://t.co/9ZLi54FjKn

Más tarde se sumó Pedro Sánchez , principal adversario de Trump en Europa, a respaldar al Sumo Pontífice. “‘Quien siembra vientos, recoge tempestades’. Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje. Será un honor recibirle en España dentro de unas semanas”, escribió en redes sociales.

"Quien siembra vientos, recoge tempestades". Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje. Será un honor recibirle en España dentro de unas semanas.

Más allá del revuelo, tal como dijo claramente a los periodistas durante el vuelo que lo llevó a Argelia - primera etapa de un gira africana que también lo llevará a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial-, León XIV confirmó que no dejará intimidarse y seguirá con su rol de mensajero del Evangelio .

En su primer discurso en la tierra donde nació San Agustín, ante el emblemático monumento a los mártires de Argel, volvió a hacer un fuerte llamamiento a la paz . “Detenerse ante este Monumento es un homenaje a esa historia y al alma de un pueblo que ha luchado por la independencia, la dignidad y la soberanía de esta nación”, dijo.

“En este lugar recordamos que Dios desea la paz para cada país; una paz que no es sólo ausencia de conflicto, sino expresión de justicia y de dignidad. Esta paz, que permite enfrentar el futuro con ánimo reconciliado, es posible solamente con el perdón”, siguió. “La lucha verdadera por la liberación será ganada definitivamente sólo cuando la paz se haya conquistado finalmente en los corazones. Sé cuán difícil sea perdonar. Sin embargo, mientras los conflictos se multiplican continuamente en todo el mundo, no se puede añadir resentimiento al resentimiento, de generación en generación ”, planteó, en un mensaje evidentemente no sólo destinado a Argelia.

Fuente: La Nación