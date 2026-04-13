En qué consiste la advertencia de Trump sobre un bloqueo naval a Irán y qué pasará con el Estrecho de Ormuz

Las fuerzas armadas de la administración de Donald Trump pusieron este lunes en marcha el bloqueo de puertos y zonas costeras de Irán , tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen iraní. En este contexto, Andrés Repetto profundizó en LN+ en las últimas declaraciones de Donald Trump y el movimiento de sus tropas en el estrecho de Ormuz .

“Acá el tema es que Estados Unidos no solamente está diciendo que está bloqueando o que va a bloquear el Estrecho de Ormuz, sino que va a bloquear los puertos iraníes . A esa advertencia de Estados Unidos, Irán dice que todos los puertos en el Golfo Pérsico van a estar en peligro”, explicó el analista internacional antes de que comenzara a regir (11 hora de la Argentina) el bloqueo propiamente dicho.

“Los medios iraníes de comunicación más importantes están hablando sobre la posibilidad inminente de un ataque de Israel hacia Irán, o un ataque sorpresa de Irán hacia Israel ”, agregó, y sostuvo que también se habla de la posibilidad de que Donald Trump vuelva a lanzar ataques aéreos contra lugares estratégicos dentro de Irán .

En su red social Truth Social, el mandatario estadounidense lanzó una fuerte amenaza al régimen iraní en relación al estrecho de Ormuz.

Frente a la duda en cuanto a la cercanía de los buques estadounidenses respecto del estrecho de Ormuz, el analista explicó: “Los buques están muy cerca de la región, si supuestamente lo cruzaron el fin de semana, cosa que niegan los iraníes, la verdad, el estrecho justamente ese es el nombre, es muy angosto y podrían estar a la mira de todos los misiles de corto alcance que ni siquiera todavía Irán comenzó a utilizar”.

“Con lo cual que empiecen a navegar en el lugar es muy peligroso para la flota de los Estados Unidos, podría estar en el Golfo Pérsico y ahí evitar la salida, pero empezó a jugar otro país muy importante y por eso la advertencia de Trump los otros días hablando sobre aranceles del 50% a China”, sumó.

En otra publicación afirmó que la marina iraní está “completamente aniquilada y sostuvo que cualquier embarcación que se acerque al bloqueo será “eliminada”.

En este contexto de declaraciones cruzadas entre Irán y los Estados Unidos, Vladimir Putin sostuvo que Rusia está dispuesto a recibir el uranio enriquecido de Irán. “Aproximadamente 400 kilos hubo que tiene Irán, que le posibilitarían construir varias bombas atómicas. Putin personalmente dice que habló con Irán , que habló con países de la región, así que está haciendo esta propuesta, veremos si avanza, pero es muy importante", explicó Repetto, pero sostuvo que no hay respuesta ni de Irán ni de Estados Unidos a esta proposición por ahora.

“Sabemos que Putin tiene un muy buen vínculo con el presidente de los Estados Unidos. Veremos si esta es otra puerta de salida para evitar lo que podría comenzar en las próximas horas ”, concluyó.

Fuente: La Nación