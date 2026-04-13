“Ronaldinho: The One and Only”, se estrena el documental de Netflix sobre la intensa vida del crack brasileño

Se acaba la espera y el documental de unos de los jugadores de fútbol más emblemáticos de la historia de Brasil está a días de su estreno. Este jueves estará disponible en la plataforma de Netflix: ‘Ronaldinho: The One and Only’ . La leyenda brasileña se muestra sin filtros, apela a su sinceridad y revela varios secretos de su vida, cómo vivió su época como futbolista y los escándalos que lo envolvieron después de dejar la actividad.

En el documental, del que Netflix ya ha publicado varios avances, Ronaldinho explica, por ejemplo, que el “peor día” de su vida fue el día en que perdió a su madre . “ Es duro no tenerla ”, confesó antes de recordar un episodio que se repitió muchas veces durante su infancia: “Mi madre me mandaba al bar a avisar a mi padre cuando era la hora de cenar. No estaba muy lejos, así que iba haciendo malabares con la pelota. Mi objetivo era llegar al bar sin que el balón tocara el suelo ”.

De joven promesa del fútbol a icono mundial del deporte. 'Ronaldinho', un documental que descubre su vida y su carrera, llega el 16 de abril. pic.twitter.com/Cg8TyRaENn

Fiel a su estilo, con una vida muy activa afuera de la cancha, Ronaldinho ofrece momentos durante la charla del documental que permiten comprender el ritmo del astro brasileño: “Mi vida, sinceramente, es una locura. Soy el rey de los planes imposibles . Nada me retiene, no estoy casado, simplemente vivo mi vida ”.

En el documental, otros protagonistas hablaron acerca del brasileño y Luis Fernández, exentrenador de PSG en los años previos al desembarco de Dinho en Barcelona contó: “ Ronaldinho salía de fiesta la noche anterior a los partidos y no se acostaba hasta el amanecer ”. Cuando fue consultado el brasileño por esta afirmación del exDT de PSG respondió: “ No tengo nada que decir ”, definió con una sonrisa.

Ronaldinho tuvo buenas palabras hacia el presidente de PSG de aquello años, Laurent Perpère : “ Fue como un padre para mí. Tengo muchas cosas maravillosas que decir de él ”.

Se cumplen 20 años del debut de Ronaldinho con FC Barcelona. En un partido a la medianoche ante Sevilla, el brasileño ya daba un indicio de lo que se venía 🤙🇧🇷 pic.twitter.com/Juptl6Ur0U

Durante las charlas el brasileño habló también acerca de su etapa en Barça y su debut durante la medianoche para lo que Ronaldinho definió con una genialidad: “Un horario pensado para mí” . El partido se jugó en la madrugada del 3 de septiembre de 2003, iniciando a las 00.05 para evitar la citación de la selección brasileña y garantizar su participación en Barcelona.

Los testimonios de Joan Laporta y Lionel Messi también permiten comprender a la perfección el papel que tuvo Ronaldinho en Barcelona: “ El resurgimiento del Barça empezó con él ”, reconoció el presidente que lo contrató. “ Era el líder del vestuario. La manera como me trató desde el primer día me facilitó las cosas . Me permitió relajarme y disfrutar de esos momentos. Siempre le estaré agradecido, ocupa un lugar especial en mi corazón”, contó el rosarino.

Messi: "Ronaldinho era más importante para mí que yo para él." pic.twitter.com/qOyHDQfqyO

Entre muchas otras cuestiones, Ronaldinho también habló acerca de su paso por una prisión de Paraguay por posesión de documentos falsos: “¡Hice amigos allí! Todo el mundo jugaba al fútbol, todo el mundo hacía deporte. Era una forma de olvidar lo que estaba viviendo. De hacer lo que más me gustaba. Allí también gané “, dijo con una sonrisa.

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Fuente: La Nación