River vs. Boca: fecha y horario del Superclásico del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 para River y Boca continuará el próximo fin de semana con el Superclásico que protagonizarán en el estadio Monumental con árbitro a designar y que corresponderá al interzonal de la fecha número 15, le penúltima del calendario de la primera etapa aunque ambos clubes, como todos los que participan del certamen, tienen pendiente la novena jornada que se postergó en su momento por el paro del fútbol argentino.

El cotejo está programado el domingo 19 de abril a las 17 y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El Superclásico es el encuentro más importante que afrontarán en abril en medio de una intensa seguidilla de partidos que puede marcar el rumbo de ambos en la temporada 2026 que se interrumpirá en junio y julio por el Mundial 2026.

Ambos equipos debutaron la semana pasada en diferentes torneos internacionales con resultados diversos. El conjunto de Eduardo Coudet inició la Copa Sudamericana con un empate frente a Blooming de Bolivia 1 a 1 y el xeneize hizo lo propio en la Copa Libertadores con un triunfo sobre Universidad Católica en Chile 2 a 1.

En el certamen doméstico, en tanto, el fin de semana protagonizaron clásicos frente a los dos ‘grandes’ de Avellaneda. El Millonario le ganó a Racing 2 a 0 en el Cilindro y, con su quinta victoria en fila, se clasificó a octavos de final desde la zona B -marcha segundo con 23 puntos- mientras que el combinado dirigido por Claudio Úbeda igualó con Independiente 1 a 1 en la Bombonera y sigue tercero en el Grupo A.

El anfitrión del Superclásico, River, informó a través de su sitio web que las entradas se pondrán a la venta este martes 14 de abril. Desde las 10 podrán comprar tickets los socios mientras que a las 17 se abrirá la venta para las distintas categorías de socios y socios comunitarios de Somos River. En el caso de los vitalicios, podrán reservar su lugar desde el jueves 16 de abril hasta el viernes 17 a las 17. No se detalló el costo de cada sector.

Los tickets son solo para hinchas del local y no habrá público visitante, más allá de que circularon rumores de que se iba a realizar una gestión para que tanto en este partido como en el del Clausura en la Bombonera haya hinchas de ambos clubes. La última vez que ello ocurrió fue el 5 de mayo de 2013 en el Alberto J. Armando, en un empate 1 a 1 por el Torneo Final de ese año.

El River vs. Boca del próximo fin de semana no será el único de la temporada. Teniendo en cuenta que conforman diferentes grupos, en caso de avanzar a los playoffs pueden cruzarse en un encuentro eliminatorio. De no hacerlo, el segundo choque entre sí será en el Torneo Clausura 2026, también en la fecha 15, pero en la Bombonera.

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 265 veces a lo largo de la historia con 93 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones. La última vez en el Monumental fue triunfo del local por 2 a 1.

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Fuente: La Nación