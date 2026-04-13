Malamud analizó los cambios de estrategia de EE.UU. en la guerra: “Perjudica más a sus aliados que a sus adversarios”

En medio de la creciente tensión internacional , el politólogo Andrés Malamud analizó en LN+ el giro en la estrategia de Estados Unidos y advirtió que las decisiones adoptadas en los últimos años están reconfigurando el orden global .

“Hasta ahora teníamos un mundo que considerábamos normal, con estados que controlaban a sus sociedades y que mantenían las relaciones entre ellos en función de alianzas de largo plazo. Lo que tenemos ahora son líderes que toman decisiones imprevisibles, tanto sobre sus democracias como sobre las relaciones que tienen con otros estados” , explicó.

Malamud sostuvo que el cambio más significativo se observa en la relación entre Estados Unidos y Europa, históricamente aliados.

“Cuando llega Trump a la presidencia por segunda vez, en Europa empiezan a pensar en vivir sin Estados Unidos. Ahora están pensando en vivir contra Estados Unidos” , señaló.

Y remarcó el contraste histórico: “La última guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña es de 1812 . Desde entonces son aliados”.

El analista fue categórico al atribuir el origen del conflicto actual a decisiones tomadas por Washington. “Todo lo que está pasando es por decisiones que tomó Donald Trump, no los ayatollahs” , afirmó, aunque aclaró que no implica una defensa del régimen iraní.

En ese sentido, recordó que el acuerdo nuclear firmado en 2015 establecía compromisos que hoy vuelven a estar sobre la mesa: “Lo que Estados Unidos le pide a Irán ahora es lo que Irán entregó en 2015” .

Y agregó: “Es Trump el que lo rompe en 2018. Y a partir de entonces empieza esta escalada” .

Malamud también reveló que las decisiones no contaron con respaldo unánime dentro del propio gobierno estadounidense. “Sabemos que las cúpulas militares de Estados Unidos no querían esto, no apoyaban la guerra . No solo no la apoyaban, recomendaron en contra”, indicó.

Incluso, describió una situación llamativa en la toma de decisiones: “El Pentágono le ofrece dos opciones y Trump elige la tercera” .

Para el politólogo, detrás de la estrategia estadounidense también hay un objetivo no declarado vinculado a China. “Hay un objetivo geopolítico no explicitado, que es dificultarle a China la vida” , sostuvo.

Sin embargo, consideró que ese enfoque llega a destiempo: “Esto es un error de tiempo”. Finalmente, advirtió que las consecuencias pueden ser contraproducentes para los propios aliados de Washington.

“Cuando el petróleo deja de transcurrir por el estrecho de Ormuz, China se perjudica un poco . Corea del Sur y Japón se perjudican mucho más”, explicó. Y concluyó con una definición contundente: “Todo lo que está haciendo Estados Unidos perjudica más a sus aliados que a sus adversarios” .

Fuente: La Nación